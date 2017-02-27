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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7976797779787979
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто бачив книгу заявок на купівлю-продаж акцій, той розуміє, навіщо "аналітики" з різних інвестбанків оприлюднюють прогнози. Оленів ганяти будуть вічно
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:06

27.15-27.17/27.24-27.27
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Альфе уже можно взять по 27,28
Если откуплюсь сейчас - выйду в ноль. Что тоже уже не плохо (-:

Напоминаю. Слился по 27,15, протупил откупиться по 27 и закинул на "сберегательный". Как раз где то копеек 13 за это время накапало
Наблюдаю дальше, нервы пока позволяют (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.07.2021....................27,2319
Доллар потерял 6 копеек.

МКГ*............7.0432............7.0711...........+0.4%

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, плавно опустились на 1.5 копейки, сделали паузу и отскочили на полкопейки. С выходом на рынок основных игроков надолго уравновесились.
В мире доллар, совершив несколько размашистых колебаний, сейчас вернулся в окрестность уровня, где пребывал во время закрытия нашей вчерашней сессии. Напомню, что до этого он подрос. Т.о. гривна укрепляется по отношению к укрепившемуся доллару.
Справочный курс встретили котировками 27.2200 - 27.2400, что на 1 копейку ниже открытия.

НБУ вчера на рынке замечен не был.

В среду объем МБ уменьшился с 439.9 до 428.1 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос вырос и превысил чуть сократившееся предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:31

  RTC12 написав:По сути получается, что снизив курс евро с 1.22 до 1.15, промышленность ЕС,и в первую очередь Германии, получит значительное конкурентное преимущество перед американцами на 6%.
А 6% это уже серьёзно...
Так что поторопимся продать и опустить евро, дабы фрау Меркель достойно, и под фанфары, ушла на заслуженный дембель... :D


Ожидаю снижения евро к доллару до 1,1-1,15 в 2022-м. Согласен с аргументом о немецком экспорте, и добавлю, что внутренний рынок этому тоже благоволит. Динамика инфляции еврозоны несопоставимо более низкая в сравнении с американской, соответственно, ЕЦБ сможет дольше ФРС держать денежное предложение высоким. Более того, когда американцы начнут тейперинг (вероятно, декабрь 2021-го), цены в ЕС притормозят вместе с американскими, поскольку в основе себестоимости большинства товаров лежат цены на сырье, торгуемое в долларах, которые существенно скорректируются на ужесточении ДКП ФРС.

Сегодняшний апдейт: инфляция в еврозоне за июнь - 1,9% против инфляции в США 5,4%
https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:51

  Amat написав:В Альфе уже можно взять по 27,28
Если откуплюсь сейчас - выйду в ноль. Что тоже уже не плохо (-:

27,26 на текущий момент.
Заехал во Франек окна 27,22.

Хороший, веселый город уже в еуропе, проезд в коммунальном транспорте с 12 числа:
оплата 10 грн. налом, 8 грн. безнал, картой "Галка" - 6 грн, за 15 минут с конца в конец, можно проехаться с ветерком и улыбкой. Правда пустоват стал и в транспорте не много желающих.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31

zРадио
Следуя Вашей логике, паунд и ВоЕ могут обогнать бакс и ФРС, и к началу 2022 выйти на 1,41-45. У них 2,5% инфляция в июне, с целью/прогнозом 3.
Но если за месяц-два Астра и около 70% получивших первую дозу (и 50+% вторую с почти 100% в старших возрастах) успешно справятся с уже бушующей там Дельтой (более 40К новых кейсов/день), бриты в гонке инфляция-ковид могут вырваться вперед и получить в качестве бонуса (не)приятно окрепнувшую валюту.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.07.2021.........19.07.2021
дата розрахунку...............15.07.2021..........16.07.2021
Євро..................................32,2369...............32,141...-0.3%
Долар США.......................27,2905...............27,2301...-0.22%
После полудня курс почти не изменился.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, плавно опустились на 1.5 копейки, сделали паузу и отскочили на полкопейки. С выходом на рынок основных игроков надолго уравновесились.
В мире доллар, совершив несколько размашистых колебаний, сейчас вернулся в окрестность уровня, где пребывал во время закрытия нашей вчерашней сессии. Напомню, что до этого он подрос. Т.о. гривна укрепляется по отношению к укрепившемуся доллару.
Справочный курс встретили котировками 27.2200 - 27.2400, что на 1 копейку ниже открытия.
После 12 снова плавно опустились на копейку и после паузы выросли на полкопейки. После 13-30 движений больше не было.
В мире доллар после 12 пошел в рост, немного превысил максимум последних суток, после чего немного отскочил.
Официальный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350. За день снизились на 1.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Курс евро снизился существеннее.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличению способствовали расходы казначейства и сокращение объема суточных сертификатов. На другой стороне играла только наличка.

Этот день в истории:
2020 - 27.2738 (+16) -4
2019 - 25.8641 (+12) +136

2018 - 26.2068 (-3)
2017 - 26.0177 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:03

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:05

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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