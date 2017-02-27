Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:56

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................16.07.2021.........19.07.2021

дата розрахунку...............15.07.2021..........16.07.2021

Євро..................................32,2369...............32,141...-0.3%

Долар США.......................27,2905...............27,2301...-0.22%

После полудня курс почти не изменился.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, плавно опустились на 1.5 копейки, сделали паузу и отскочили на полкопейки. С выходом на рынок основных игроков надолго уравновесились.

В мире доллар, совершив несколько размашистых колебаний, сейчас вернулся в окрестность уровня, где пребывал во время закрытия нашей вчерашней сессии. Напомню, что до этого он подрос. Т.о. гривна укрепляется по отношению к укрепившемуся доллару.

Справочный курс встретили котировками 27.2200 - 27.2400, что на 1 копейку ниже открытия.

После 12 снова плавно опустились на копейку и после паузы выросли на полкопейки. После 13-30 движений больше не было.

В мире доллар после 12 пошел в рост, немного превысил максимум последних суток, после чего немного отскочил.

Официальный курс встретили котировками 27.2150 - 27.2350. За день снизились на 1.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Курс евро снизился существеннее.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах увеличились. Увеличению способствовали расходы казначейства и сокращение объема суточных сертификатов. На другой стороне играла только наличка.



Этот день в истории:

2020 - 27.2738 (+16) -4

2019 - 25.8641 (+12) +136



2018 - 26.2068 (-3)

2017 - 26.0177 (+5)