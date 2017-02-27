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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:27

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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как отметил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман сластен, урожайность полей в этом году значительно выше, чем в 2019 году, когда аграрии собрали самый большой за время независимости Украины урожай – 75 млн тонн.

"Рекордный урожай зерна в этом сезоне подтверждает урожайность по первому миллиону тонн - 37 ц/га в этом году против урожайности 31 ц/га в 2019 году, в котором был установлен рекорд в 75 млн тонн зерна. И это при том, что урожайность в 37 ц/га сформирована преимущественно сбором площадей на Херсонщине районами, где все же были сравнительно худшие погодные условия", – рассказал сластен.

По данным Минагрополитики, в некоторых областях урожайность зерновых культур превышает 50 ц/га, а именно в хозяйствах Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей.

https://www.unian.net/economics/agro/na ... 84460.html
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:34

  orest написав:
Как отметил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман сластен, урожайность полей в этом году значительно выше, чем в 2019 году, когда аграрии собрали самый большой за время независимости Украины урожай – 75 млн тонн.

"Рекордный урожай зерна в этом сезоне подтверждает урожайность по первому миллиону тонн - 37 ц/га в этом году против урожайности 31 ц/га в 2019 году, в котором был установлен рекорд в 75 млн тонн зерна. И это при том, что урожайность в 37 ц/га сформирована преимущественно сбором площадей на Херсонщине районами, где все же были сравнительно худшие погодные условия", – рассказал сластен.

По данным Минагрополитики, в некоторых областях урожайность зерновых культур превышает 50 ц/га, а именно в хозяйствах Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей.

https://www.unian.net/economics/agro/na ... 84460.html

В штатах хлеб будет вкуснее и дешевле.

На экспорт ушло 88% согласованного в меморандуме подсолнечного масла.
Украина в сентябре–июне 2020/2021 МГ экспортировала 4,75 млн т подсолнечного масла, что составляет 88,2% от предельного объема, согласованного Меморандумом между правительством и игроками рынка на текущий сезон (5,38 млн т).

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром».

«Осталось экспортировать в июле–августе текущего маркетингового года около 634 тыс. т», — отметили в ассоциации.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:47

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 12-16.07.2021 НБУ интервенций не проводил.
Подозрительная цифра в анализе ликвидности, позволившая заподозрить проведение интервенции во вторник, оказалась чем-то прочим.

Чистая покупка с начала года составила 823.8 млн
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:28

Межбанк: почему мы не увидели доллар по 27,15 гривны

Несмотря на фактор окончания рабочей недели — эта пятница на валютном рынке прошла довольно динамично. Продолжилось перетягивание «курсового каната» между крупными игроками. Предложение снова превышало спрос, и это приводило к постепенному проседанию котировок с целью 27,15 гривен за доллар к концу дня. Но тут доллар поддержал Ситибанк. Он выходил после обеда с покупкой валюты по 27,22 гривны и за счет этого не давал котировкам просесть ниже.

В итоге, сегодня за день доллар подешевел на 2,5 копейки — с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен, а евро почти не изменился с утренних 32,15/32,17 до 32,14/32,17 гривен. Нацбанк на торги сегодня не выходил, и таким образом — всю неделю на межбанке не появлялся.

Ход торгов:

С утренних 27,26/27,28 уже к 11 часам курс просел до 27,215/27,235 гривен. Ближе к 12 часам и уже почти до 14 часов доллар находился в узком коридоре 27,21−27,22/27,23−27,24 гривны с явной тенденцией к укреплению позиций гривны за счет превышения предложения над спросом. Выход Ситибанка с покупкой по 27,22 гривны «изъял» с рынка излишек предложения и к 16 часам котировки подошли к отметке 27,22/27,24 гривны, а завершилась пятничная сессия по доллару уровнем 27,235/27,255.

Главные события 16 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2319 гривен, а официальный курс на 19 июля 2021 года установлен на уровне 27,2301 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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