Как отметил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман сластен, урожайность полей в этом году значительно выше, чем в 2019 году, когда аграрии собрали самый большой за время независимости Украины урожай – 75 млн тонн.
"Рекордный урожай зерна в этом сезоне подтверждает урожайность по первому миллиону тонн - 37 ц/га в этом году против урожайности 31 ц/га в 2019 году, в котором был установлен рекорд в 75 млн тонн зерна. И это при том, что урожайность в 37 ц/га сформирована преимущественно сбором площадей на Херсонщине районами, где все же были сравнительно худшие погодные условия", – рассказал сластен.
По данным Минагрополитики, в некоторых областях урожайность зерновых культур превышает 50 ц/га, а именно в хозяйствах Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей.
Как отметил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман сластен, урожайность полей в этом году значительно выше, чем в 2019 году, когда аграрии собрали самый большой за время независимости Украины урожай – 75 млн тонн.
"Рекордный урожай зерна в этом сезоне подтверждает урожайность по первому миллиону тонн - 37 ц/га в этом году против урожайности 31 ц/га в 2019 году, в котором был установлен рекорд в 75 млн тонн зерна. И это при том, что урожайность в 37 ц/га сформирована преимущественно сбором площадей на Херсонщине районами, где все же были сравнительно худшие погодные условия", – рассказал сластен.
По данным Минагрополитики, в некоторых областях урожайность зерновых культур превышает 50 ц/га, а именно в хозяйствах Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей.
Украина в сентябре–июне 2020/2021 МГ экспортировала 4,75 млн т подсолнечного масла, что составляет 88,2% от предельного объема, согласованного Меморандумом между правительством и игроками рынка на текущий сезон (5,38 млн т).
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром».
«Осталось экспортировать в июле–августе текущего маркетингового года около 634 тыс. т», — отметили в ассоциации.
Несмотря на фактор окончания рабочей недели — эта пятница на валютном рынке прошла довольно динамично. Продолжилось перетягивание «курсового каната» между крупными игроками. Предложение снова превышало спрос, и это приводило к постепенному проседанию котировок с целью 27,15 гривен за доллар к концу дня. Но тут доллар поддержал Ситибанк. Он выходил после обеда с покупкой валюты по 27,22 гривны и за счет этого не давал котировкам просесть ниже.
В итоге, сегодня за день доллар подешевел на 2,5 копейки — с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен, а евро почти не изменился с утренних 32,15/32,17 до 32,14/32,17 гривен. Нацбанк на торги сегодня не выходил, и таким образом — всю неделю на межбанке не появлялся.
Ход торгов:
С утренних 27,26/27,28 уже к 11 часам курс просел до 27,215/27,235 гривен. Ближе к 12 часам и уже почти до 14 часов доллар находился в узком коридоре 27,21−27,22/27,23−27,24 гривны с явной тенденцией к укреплению позиций гривны за счет превышения предложения над спросом. Выход Ситибанка с покупкой по 27,22 гривны «изъял» с рынка излишек предложения и к 16 часам котировки подошли к отметке 27,22/27,24 гривны, а завершилась пятничная сессия по доллару уровнем 27,235/27,255.
Главные события 16 июля на валютном рынке:
Доллар за день подешевел с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2319 гривен, а официальный курс на 19 июля 2021 года установлен на уровне 27,2301 гривен за доллар.