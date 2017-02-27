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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:34
В штатах хлеб будет вкуснее и дешевле.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:47
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 12-16.07.2021 НБУ интервенций не проводил.
Подозрительная цифра в анализе ликвидности, позволившая заподозрить проведение интервенции во вторник, оказалась чем-то прочим.
Чистая покупка с начала года составила 823.8 млн
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:28
Межбанк: почему мы не увидели доллар по 27,15 гривны
Несмотря на фактор окончания рабочей недели — эта пятница на валютном рынке прошла довольно динамично. Продолжилось перетягивание «курсового каната» между крупными игроками. Предложение снова превышало спрос, и это приводило к постепенному проседанию котировок с целью 27,15 гривен за доллар к концу дня. Но тут доллар поддержал Ситибанк. Он выходил после обеда с покупкой валюты по 27,22 гривны и за счет этого не давал котировкам просесть ниже.
В итоге, сегодня за день доллар подешевел на 2,5 копейки — с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен, а евро почти не изменился с утренних 32,15/32,17 до 32,14/32,17 гривен. Нацбанк на торги сегодня не выходил, и таким образом — всю неделю на межбанке не появлялся.
Ход торгов:
С утренних 27,26/27,28 уже к 11 часам курс просел до 27,215/27,235 гривен. Ближе к 12 часам и уже почти до 14 часов доллар находился в узком коридоре 27,21−27,22/27,23−27,24 гривны с явной тенденцией к укреплению позиций гривны за счет превышения предложения над спросом. Выход Ситибанка с покупкой по 27,22 гривны «изъял» с рынка излишек предложения и к 16 часам котировки подошли к отметке 27,22/27,24 гривны, а завершилась пятничная сессия по доллару уровнем 27,235/27,255.
Главные события 16 июля на валютном рынке:
Доллар за день подешевел с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2319 гривен, а официальный курс на 19 июля 2021 года установлен на уровне 27,2301 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Суб 17 лип, 2021 00:03
А Вы обратили внимание на изменения в балансе активов ФРС за июнь-июль 2021 года?
16 июня, в день заседания ФРС, когда начался рост доллара - 8064 трлн.долл.
23 июня - почти 8102 трлн. долл.
30 июня - более 8078 трлн. долл. (небольшое сокращение)
7 июля - почти 8098 трлн. долл. (продолжение роста)
14 июля - более 8201 трлн.долл. (резкий рост).
Как по Вашему мнению, на чем сейчас растет доллар, если расширяется баланс активов ФРС, в частности, за две недели июля 2021 года уже выкупили с рынка активов на 123 млрд. долл., тогда как план на весь месяц - 120 млрд.долл.?
Мне кажется, исходя из дневного графика индекса доллара, что его рост замедляется, близок к завершению, и может даже не достигнет и 93, не говоря уже его крайнего максимума в конце марта 2021 года - около 93,25.
И на чем основан Ваш прогноз о тейперинге с декабря 2021 года, если главный ориентир ФРС, а именно безработица, растет (5,9%) и ею увеличивается скупка активов?
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:21
Спасибо, последнее не видел
Только на ожиданиях будущего. Одна интересная мышца все крепче сжимается у каждого инвестора, хорошо прирастившего свой баланс в эквиваленте USD за прошедшие 16 месяцев И чем дальше, тем крепче сжимается )) Хедж-фонды, лучше других умеющие управлять рисками, уже начинают фиксироваться
О каком периоде речь?
Во-первых, не согласен, что растет. Прирост июнь/май - вероятно, всего лишь погрешность. То же самое показал прирост апрель/март, но длинный тренд на медленное поступательное снижение не изменился. Во-вторых, ишак-падишах. Быстрее инфляция сожрет пересичного американца, чем безработица вернется на докарантинный уровень. Много миллионов рабочих мест утрачены навсегда. Ковид - лишь катализатор, они и до него были неэффективны. Последствия кризиса 2007-2009 гг в части занятости преодолевались в США 10 лет. Так же будет и в єтот раз. На создание рабочих мест, отвечающих новым экономическим реалиям, понадобятся годы, а вот инфляция уже сейчас генерирует убытки всем держателям трежерей и большинству американцев, живущих на зарплату
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