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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:34
В штатах хлеб будет вкуснее и дешевле.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:47
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 12-16.07.2021 НБУ интервенций не проводил.
Подозрительная цифра в анализе ликвидности, позволившая заподозрить проведение интервенции во вторник, оказалась чем-то прочим.
Чистая покупка с начала года составила 823.8 млн
Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:28
Межбанк: почему мы не увидели доллар по 27,15 гривны
Несмотря на фактор окончания рабочей недели — эта пятница на валютном рынке прошла довольно динамично. Продолжилось перетягивание «курсового каната» между крупными игроками. Предложение снова превышало спрос, и это приводило к постепенному проседанию котировок с целью 27,15 гривен за доллар к концу дня. Но тут доллар поддержал Ситибанк. Он выходил после обеда с покупкой валюты по 27,22 гривны и за счет этого не давал котировкам просесть ниже.
В итоге, сегодня за день доллар подешевел на 2,5 копейки — с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен, а евро почти не изменился с утренних 32,15/32,17 до 32,14/32,17 гривен. Нацбанк на торги сегодня не выходил, и таким образом — всю неделю на межбанке не появлялся.
Ход торгов:
С утренних 27,26/27,28 уже к 11 часам курс просел до 27,215/27,235 гривен. Ближе к 12 часам и уже почти до 14 часов доллар находился в узком коридоре 27,21−27,22/27,23−27,24 гривны с явной тенденцией к укреплению позиций гривны за счет превышения предложения над спросом. Выход Ситибанка с покупкой по 27,22 гривны «изъял» с рынка излишек предложения и к 16 часам котировки подошли к отметке 27,22/27,24 гривны, а завершилась пятничная сессия по доллару уровнем 27,235/27,255.
Главные события 16 июля на валютном рынке:
Доллар за день подешевел с 27,26/27,28 до 27,235/27,255 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2319 гривен, а официальный курс на 19 июля 2021 года установлен на уровне 27,2301 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Суб 17 лип, 2021 00:03
А Вы обратили внимание на изменения в балансе активов ФРС за июнь-июль 2021 года?
16 июня, в день заседания ФРС, когда начался рост доллара - 8064 трлн.долл.
23 июня - почти 8102 трлн. долл.
30 июня - более 8078 трлн. долл. (небольшое сокращение)
7 июля - почти 8098 трлн. долл. (продолжение роста)
14 июля - более 8201 трлн.долл. (резкий рост).
Как по Вашему мнению, на чем сейчас растет доллар, если расширяется баланс активов ФРС, в частности, за две недели июля 2021 года уже выкупили с рынка активов на 123 млрд. долл., тогда как план на весь месяц - 120 млрд.долл.?
Мне кажется, исходя из дневного графика индекса доллара, что его рост замедляется, близок к завершению, и может даже не достигнет и 93, не говоря уже его крайнего максимума в конце марта 2021 года - около 93,25.
И на чем основан Ваш прогноз о тейперинге с декабря 2021 года, если главный ориентир ФРС, а именно безработица, растет (5,9%) и ею увеличивается скупка активов?
Додано: Суб 17 лип, 2021 10:21
Спасибо, последнее не видел
Только на ожиданиях будущего. Одна интересная мышца все крепче сжимается у каждого инвестора, хорошо прирастившего свой баланс в эквиваленте USD за прошедшие 16 месяцев И чем дальше, тем крепче сжимается )) Хедж-фонды, лучше других умеющие управлять рисками, уже начинают фиксироваться
О каком периоде речь?
Во-первых, не согласен, что растет. Прирост июнь/май - вероятно, всего лишь погрешность. То же самое показал прирост апрель/март, но длинный тренд на медленное поступательное снижение не изменился. Во-вторых, ишак-падишах. Быстрее инфляция сожрет пересичного американца, чем безработица вернется на докарантинный уровень. Много миллионов рабочих мест утрачены навсегда. Ковид - лишь катализатор, они и до него были неэффективны. Последствия кризиса 2007-2009 гг в части занятости преодолевались в США 10 лет. Так же будет и в єтот раз. На создание рабочих мест, отвечающих новым экономическим реалиям, понадобятся годы, а вот инфляция уже сейчас генерирует убытки всем держателям трежерей и большинству американцев, живущих на зарплату
Додано: Суб 17 лип, 2021 11:26
в США есть много депрессивных регионов, это сложилось исторически
помните роман Джона Стейнбека "Гроздья Гнева"
последний раз был в штате Вашингтон (Абердин), население до 20к (маленький городок посреди лесов и болот), вот из Вики:
Aberdeen and the rest of Grays Harbor remain dependent on timber, fishing, and tourism industries and as a regional service center for much of the Olympic Peninsula.[citation needed] Grays Harbor Community Hospital employees total more than 600 workers.[15] Historically the area is dependent on harvesting and exporting natural resources. The Port of Grays Harbor is the largest coastal shipping port north of California.[citation needed] It is still a center for the export of logs on the west coast of the U.S.and has become one of the largest centers for the shipment of autos[16] and grains to China and Korea.[citation needed]
On December 19, 2005, Weyerhaeuser made plans to close the Aberdeen large-log sawmill and the Cosmopolis pulp mill, and the closures took effect in early 2006. This resulted in the loss of at least 342 jobs. In January 2009, Weyerhaeuser closed two additional plants in Aberdeen, resulting in another 221 lost jobs. In both cases many employees were not told by Weyerhaeuser management, but learned about the closures from local radio stations who received a press release prior to a scheduled press conference.[17]
Major employers in Grays Harbor include Westport Shipyard, Sierra Pacific Industries, The Simpson Door Company, Hoquiam Plywood, Pasha Automotive, Willis Enterprises, Ocean Gold Companies, Vaughn Company, and the Stafford Creek Corrections Center, a state prison which opened in 2000.[18]
лоцман говорил, что в городе работы нет (закрыли 2 деревообрабатывающие фабрики )...
магазинов тоже мало (около 5-6 , все на одной улице,т.е. на дороге через поселок),
народ, кому мало пособие, ездит на работу на за 80км в Такому (или еще дальше Портленд, Сиэтл)
вывод: на планете слишком много людей(как минимум 2 млрд лишних), черные/и индусы/китайцы плодятся как мухи, через 30 лет будет всем полная крышка (и по загрязнению (воды, земли и воздуха), и по болезням), аминь
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