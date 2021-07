Додано: Суб 17 лип, 2021 11:26

zРадио написав: Много миллионов рабочих мест утрачены навсегда. Ковид - лишь катализатор, они и до него были неэффективны. Последствия кризиса 2007-2009 гг в части занятости преодолевались в США 10 лет. Так же будет и в єтот раз. На создание рабочих мест, отвечающих новым экономическим реалиям, понадобятся годы, а вот инфляция уже сейчас генерирует убытки всем держателям трежерей и большинству американцев, живущих на зарплату Много миллионов рабочих мест утрачены навсегда. Ковид - лишь катализатор, они и до него были неэффективны. Последствия кризиса 2007-2009 гг в части занятости преодолевались в США 10 лет. Так же будет и в єтот раз. На создание рабочих мест, отвечающих новым экономическим реалиям, понадобятся годы, а вот инфляция уже сейчас генерирует убытки всем держателям трежерей и большинству американцев, живущих на зарплату

в США есть много депрессивных регионов, это сложилось историческипомните роман Джона Стейнбека "Гроздья Гнева"последний раз был в штате Вашингтон (Абердин), население до 20к (маленький городок посреди лесов и болот), вот из Вики:Aberdeen and the rest of Grays Harbor remain dependent on timber, fishing, and tourism industries and as a regional service center for much of the Olympic Peninsula.[citation needed] Grays Harbor Community Hospital employees total more than 600 workers.[15] Historically the area is dependent on harvesting and exporting natural resources. The Port of Grays Harbor is the largest coastal shipping port north of California.[citation needed] It is still a center for the export of logs on the west coast of the U.S.and has become one of the largest centers for the shipment of autos[16] and grains to China and Korea.[citation needed]conference.[17]Major employers in Grays Harbor include Westport Shipyard, Sierra Pacific Industries, The Simpson Door Company, Hoquiam Plywood, Pasha Automotive, Willis Enterprises, Ocean Gold Companies, Vaughn Company, and the Stafford Creek Corrections Center, a state.[18]лоцман говорил, что в городе работы нет (закрыли 2 деревообрабатывающие фабрики )...магазинов тоже мало (около 5-6 , все на одной улице,т.е. на дороге через поселок),народ, кому мало пособие, ездит на работу на за 80км в Такому (или еще дальше Портленд, Сиэтл)вывод: на планете слишком много людей(как минимум 2 млрд лишних), черные/и индусы/китайцы плодятся как мухи, через 30 лет будет всем полная крышка (и по загрязнению (воды, земли и воздуха), и по болезням), аминь