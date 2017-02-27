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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:26
Investor_K
надо что-то посильнее, с короной займет лет 200-250
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prodigy
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Додано: Нед 18 лип, 2021 09:34
Investor_K написав: prodigy написав:
...
вывод: на планете слишком много людей(как минимум 2 млрд лишних), черные/и индусы/китайцы плодятся как мухи, через 30 лет будет всем полная крышка (и по загрязнению (воды, земли и воздуха), и по болезням), аминь
Так может корону для того и придумали, чтобы решить эту проблему?
давайте с такими выводами - в раздел конспирология
не на валютной ветке.
это как травить на даче БОВ. скорей всего много подохнет, включая соседей, но не все. и хозяин может неудачно за ручку взяться
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Shaman
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