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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7978797979807981
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:26

Investor_K
надо что-то посильнее, с короной займет лет 200-250
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:34

  Investor_K написав:
  prodigy написав:...
вывод: на планете слишком много людей(как минимум 2 млрд лишних), черные/и индусы/китайцы плодятся как мухи, через 30 лет будет всем полная крышка (и по загрязнению (воды, земли и воздуха), и по болезням), аминь

Так может корону для того и придумали, чтобы решить эту проблему?

давайте с такими выводами - в раздел конспирология :roll: не на валютной ветке.

это как травить на даче БОВ. скорей всего много подохнет, включая соседей, но не все. и хозяин может неудачно за ручку взяться
Shaman
 
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  #<1 ... 7978797979807981
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