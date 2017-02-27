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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7978797979807981
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:26

Investor_K
надо что-то посильнее, с короной займет лет 200-250
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:34

  Investor_K написав:
  prodigy написав:...
вывод: на планете слишком много людей(как минимум 2 млрд лишних), черные/и индусы/китайцы плодятся как мухи, через 30 лет будет всем полная крышка (и по загрязнению (воды, земли и воздуха), и по болезням), аминь

Так может корону для того и придумали, чтобы решить эту проблему?

давайте с такими выводами - в раздел конспирология :roll: не на валютной ветке.

это как травить на даче БОВ. скорей всего много подохнет, включая соседей, но не все. и хозяин может неудачно за ручку взяться
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:06

Одесса, Аркадия, клуб Ибица

26,10/27,20 (кстати 27,20 встречается на выходных часто)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:08

  prodigy написав:Одесса, Аркадия, клуб Ибица

26,10/27,20 (кстати 27,20 встречается на выходных часто)

Може купують таки по 27,10?
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:15

  prodigy написав:надо что-то посильнее, с короной займет лет 200-250


Как говорится в поговорке - не рой яму другому, сам в нее попадешь. Так что вирусы - это сомнительный способ. А вот чтобы гайки закрутить корона в самый раз. Заодно экономический кризис на эпидемии списать можно, денег на вакцинах и сопутствующих проектах попилить :)

Учитывая нарастающую снежным комом инфляцию и волатильнсоть, доллар не лучшее средство для накопления сбережений. Наверное оптимальнее всего сейчас золото или продуктовый бизнес.

Говорят Билл Гейтс распродает акции IT компаний и скупает фермы для производства продуктов питания.

По этим причинам ожидать роста курса доллара к гривне не стоит, конечно если только власти не решат обогнать доллар по инфляции. :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:30

  kreuz написав:
  prodigy написав:Одесса, Аркадия, клуб Ибица

26,10/27,20 (кстати 27,20 встречается на выходных часто)

Може купують таки по 27,10?


хорошо хоть не по 25.10
за Одессу не скажу, все же большой город, примерно как Феодосия,
но вот в мелких коктебелях и судаках всегда курс был -10% и это еще по божески
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:06

  kluychkooleg написав:
  flyman написав: Минулого року купив смарт з тріщинами на екрані за 750 грн.,
цього року докупив і ліпший і з цілим екраном за 400 грн.
Обидва б.у., з олх.


м-да, кого только не встретишь на сайте валютных воротил...

Це ще костяюристзаправщик не розписав про свої придбання! І чай кудись зник…
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 19:24

  kreuz написав:
  prodigy написав:Одесса, Аркадия, клуб Ибица

26,10/27,20 (кстати 27,20 встречается на выходных часто)

Може купують таки по 27,10?


ні, це Аркадия...
купують задешо (як завжди)
на 99% впевен, що работають на себе (тобто нема продажу валюти взагалі)
prodigy
 
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