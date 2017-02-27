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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лип, 2021 09:26
Investor_K
надо что-то посильнее, с короной займет лет 200-250
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prodigy
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Додано: Нед 18 лип, 2021 09:34
Investor_K написав: prodigy написав:
...
вывод: на планете слишком много людей(как минимум 2 млрд лишних), черные/и индусы/китайцы плодятся как мухи, через 30 лет будет всем полная крышка (и по загрязнению (воды, земли и воздуха), и по болезням), аминь
Так может корону для того и придумали, чтобы решить эту проблему?
давайте с такими выводами - в раздел конспирология
не на валютной ветке.
это как травить на даче БОВ. скорей всего много подохнет, включая соседей, но не все. и хозяин может неудачно за ручку взяться
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Shaman
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:06
Одесса, Аркадия, клуб Ибица
26,10/27,20 (кстати 27,20 встречается на выходных часто)
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prodigy
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Додано: Нед 18 лип, 2021 18:08
prodigy написав:
Одесса, Аркадия, клуб Ибица
26,10/27,20 (кстати 27,20 встречается на выходных часто)
Може купують таки по 27,10?
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kreuz
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Додано: Нед 18 лип, 2021 18:15
prodigy написав:
надо что-то посильнее, с короной займет лет 200-250
Как говорится в поговорке - не рой яму другому, сам в нее попадешь. Так что вирусы - это сомнительный способ. А вот чтобы гайки закрутить корона в самый раз. Заодно экономический кризис на эпидемии списать можно, денег на вакцинах и сопутствующих проектах попилить
Учитывая нарастающую снежным комом инфляцию и волатильнсоть, доллар не лучшее средство для накопления сбережений. Наверное оптимальнее всего сейчас золото или продуктовый бизнес.
Говорят Билл Гейтс распродает акции IT компаний и скупает фермы для производства продуктов питания.
По этим причинам ожидать роста курса доллара к гривне не стоит, конечно если только власти не решат обогнать доллар по инфляции.
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Цитрин
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Додано: Нед 18 лип, 2021 18:30
kreuz написав: prodigy написав:
Одесса, Аркадия, клуб Ибица
26,10/27,20 (кстати 27,20 встречается на выходных часто)
Може купують таки по 27,10?
хорошо хоть не по 25.10
за Одессу не скажу, все же большой город, примерно как Феодосия,
но вот в мелких коктебелях и судаках всегда курс был -10% и это еще по божески
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cohan
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Додано: Нед 18 лип, 2021 19:06
kluychkooleg написав: flyman написав:
Минулого року купив смарт з тріщинами на екрані за 750 грн.,
цього року докупив і ліпший і з цілим екраном за 400 грн.
Обидва б.у., з олх.
м-да, кого только не встретишь на сайте валютных воротил...
Це ще костяюристзаправщик не розписав про свої придбання! І чай кудись зник…
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Qwerty
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Додано: Нед 18 лип, 2021 19:24
kreuz написав: prodigy написав:
Одесса, Аркадия, клуб Ибица
26,10/27,20 (кстати 27,20 встречается на выходных часто)
Може купують таки по 27,10?
ні, це Аркадия...
купують задешо (як завжди)
на 99% впевен, що работають на себе (тобто нема продажу валюти взагалі)
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prodigy
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