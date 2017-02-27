orest написав:США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України https://24tv.ua/ssha-nimechchina-domovi ... i_n1692050 Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років.
Окрім того, офіційний Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".
П.С. Хоч повторюся, не транзит головна цінність нашої ГТС а ПГС. Їх треба ефективно використовувати.
почему вопрос, касающийся сугубо Украины, России и Европы, решается где-то в Вашингтоне и без присутствия кого-то из Украины даже хотя бы просто постояв в коридоре ? (откуда вообще взялось США в этом вопросе) ? "Будет добиваться продолжения договора" - может получится, а может и нет. Поверим на слово, очередной раз. И ярко отметим 24 августа.
Это геополитический вопрос, и мы там никаким боком.
orest написав:США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України https://24tv.ua/ssha-nimechchina-domovi ... i_n1692050 Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років.
Окрім того, офіційний Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".
П.С. Хоч повторюся, не транзит головна цінність нашої ГТС а ПГС. Їх треба ефективно використовувати.
почему вопрос, касающийся сугубо Украины, России и Европы, решается где-то в Вашингтоне и без присутствия кого-то из Украины даже хотя бы просто постояв в коридоре ? (откуда вообще взялось США в этом вопросе) ? "Будет добиваться продолжения договора" - может получится, а может и нет. Поверим на слово, очередной раз. И ярко отметим 24 августа.
Это геополитический вопрос, и мы там никаким боком.
Так мы ж "партнеры". И параллельно с вопросом СП2 решался вопрос нашей трубы, т.е. нашего имущества, и якобы взяты какие-то очередные обязательства (про которые наверняка тихонько со временем забудут). Обычно с партнерами вопросы, касающиеся их имущества, решаются в присутствии представителя владельца, независимо от того нравится он лично или не нравится, умеет он виртуозно играть на рояле или не умеет. Даже условный я, когда хочу занять часть чердака, иду по соседям и беру от них письменное согласие на возможность управления этим чердаком и дальнейшей возможности принятия решений что с ним буду делать. Помнится в былые времена хотя бы велись какие-то разговоры о возможности газового консорциума для совместного управления имуществом. А сейчас - зачем заморачиваться ? Оказывается всё можно проще.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 21 лип, 2021 22:33, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України https://24tv.ua/ssha-nimechchina-domovi ... i_n1692050 Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років.
Окрім того, офіційний Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".
П.С. Хоч повторюся, не транзит головна цінність нашої ГТС а ПГС. Їх треба ефективно використовувати.
почему вопрос, касающийся сугубо Украины, России и Европы, решается где-то в Вашингтоне и без присутствия кого-то из Украины даже хотя бы просто постояв в коридоре ? (откуда вообще взялось США в этом вопросе) ? "Будет добиваться продолжения договора" - может получится, а может и нет. Поверим на слово, очередной раз. И ярко отметим 24 августа.
Будапештський Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН; утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;