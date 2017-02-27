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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7992799379947995
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:58

  Alex2007 написав:
  orest написав:США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України
https://24tv.ua/ssha-nimechchina-domovi ... i_n1692050
Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років.

Окрім того, офіційний Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".

П.С. Хоч повторюся, не транзит головна цінність нашої ГТС а ПГС. Їх треба ефективно використовувати.


почему вопрос, касающийся сугубо Украины, России и Европы, решается где-то в Вашингтоне и без присутствия кого-то из Украины даже хотя бы просто постояв в коридоре ? (откуда вообще взялось США в этом вопросе) ?
"Будет добиваться продолжения договора" - может получится, а может и нет. Поверим на слово, очередной раз. И ярко отметим 24 августа.

Это геополитический вопрос, и мы там никаким боком.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:28

  prodigy написав:
не совсем так, совсем не так


Богдан Буткевич разложил все, рекомендую послушать
https://www.youtube.com/watch?v=mKrof9CdbkM&t=797s


Уже объявили о дате встречи Зеленского-Байдена - 30-е августа
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:32

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:
  orest написав:США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України
https://24tv.ua/ssha-nimechchina-domovi ... i_n1692050
Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років.

Окрім того, офіційний Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".

П.С. Хоч повторюся, не транзит головна цінність нашої ГТС а ПГС. Їх треба ефективно використовувати.


почему вопрос, касающийся сугубо Украины, России и Европы, решается где-то в Вашингтоне и без присутствия кого-то из Украины даже хотя бы просто постояв в коридоре ? (откуда вообще взялось США в этом вопросе) ?
"Будет добиваться продолжения договора" - может получится, а может и нет. Поверим на слово, очередной раз. И ярко отметим 24 августа.

Это геополитический вопрос, и мы там никаким боком.


Так мы ж "партнеры".
И параллельно с вопросом СП2 решался вопрос нашей трубы, т.е. нашего имущества, и якобы взяты какие-то очередные обязательства (про которые наверняка тихонько со временем забудут). Обычно с партнерами вопросы, касающиеся их имущества, решаются в присутствии представителя владельца, независимо от того нравится он лично или не нравится, умеет он виртуозно играть на рояле или не умеет. :shock:
Даже условный я, когда хочу занять часть чердака, иду по соседям и беру от них письменное согласие на возможность управления этим чердаком и дальнейшей возможности принятия решений что с ним буду делать.
Помнится в былые времена хотя бы велись какие-то разговоры о возможности газового консорциума для совместного управления имуществом. А сейчас - зачем заморачиваться ? Оказывается всё можно проще. :shock:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 21 лип, 2021 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:33

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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:01

  Alex2007 написав:
  orest написав:США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України
https://24tv.ua/ssha-nimechchina-domovi ... i_n1692050
Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років.

Окрім того, офіційний Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію у якості зброї".

П.С. Хоч повторюся, не транзит головна цінність нашої ГТС а ПГС. Їх треба ефективно використовувати.


почему вопрос, касающийся сугубо Украины, России и Европы, решается где-то в Вашингтоне и без присутствия кого-то из Украины даже хотя бы просто постояв в коридоре ? (откуда вообще взялось США в этом вопросе) ?
"Будет добиваться продолжения договора" - может получится, а может и нет. Поверим на слово, очередной раз. И ярко отметим 24 августа.

Будапештський Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
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