Додано: Чет 22 лип, 2021 11:38

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

22.07.2021..............27,1945

Доллар потерял почти 5 копеек.



МКГ*............7.0865............7.0875...........+0.01%

Стабильность сохраняется. Колебания курса доллара соответствуют общемировым.



Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Неспешно попив кофе, спокойно и размеренно пошли вниз. Чуть больше часа потребовалось, чтобы опуститься на 3 копейки.

В мире доллар вчера вечером существенно подешевел и с тех пор колеблется на одном уровне.

Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 3 копейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет расходов казначейства. Сказалось погашение облигаций. Казначейству помогало и сокращение объема суточных сертификатов.



Во вторник объем МБ вырос с 527.1 до 553.2 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос немного вырос, в основном, за счет форвардных сделок и превысил слегка сократившееся предложение. По оперативным сделкам можно говорить о равновесии.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.