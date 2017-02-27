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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лип, 2021 11:09
vitaliian написав:
открою секрет, здесь ванг нет
Вот это 100%. И сегодняшний МБ, на котором Орест и Сомилитарк предсказывали рост, это доказывает. Никто ничего не в состоянии предсказать даже на один день вперед.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:25
kluychkooleg написав: vitaliian написав:
открою секрет, здесь ванг нет
Вот это 100%. И сегодняшний МБ, на котором Орест и Сомилитарк предсказывали рост, это доказывает. Никто ничего не в состоянии предсказать даже на один день вперед.
Ну так на носу выплата месячного Ндс, погашение облигаций на 15 с лишним ярдов, вчера было размещение не очень.
Да и сезонные олени подтягиваются. Я тоже для адреналина взял немного евро по 32.10. Уже в минусе.
Но повторюсь, всё это бури в стакане воды.
Глобально гривна должна быть бодрячком до 09.22.
А локально могут быть промахи на чуть чуть...
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somilitark
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:35
somilitark написав: kluychkooleg написав: vitaliian написав:
открою секрет, здесь ванг нет
Вот это 100%. И сегодняшний МБ, на котором Орест и Сомилитарк предсказывали рост, это доказывает. Никто ничего не в состоянии предсказать даже на один день вперед.
Ну так на носу выплата месячного Ндс, погашение облигаций на 15 с лишним ярдов, вчера было размещение не очень.
Да и сезонные олени подтягиваются. Я тоже для адреналина взял немного евро по 32.10. Уже в минусе.
Но повторюсь, всё это бури в стакане воды.
Глобально гривна должна быть бодрячком до 09.22.
А локально могут быть промахи на чуть чуть...
А який же рівень тепер чекати за єврика? Щоб було комфортніше його купувати, може 30.5 грн при доларі по 26.5 грн, як гадаєте? Наче ж прогнозували біля 1.15 доларів за євро. Почитаємо сьогодні євроновини. О котрій вони будуть?
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kreuz
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:38
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.07.2021..............27,1945
Доллар потерял почти 5 копеек.
МКГ*............7.0865............7.0875...........+0.01%
Стабильность сохраняется. Колебания курса доллара соответствуют общемировым.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Неспешно попив кофе, спокойно и размеренно пошли вниз. Чуть больше часа потребовалось, чтобы опуститься на 3 копейки.
В мире доллар вчера вечером существенно подешевел и с тех пор колеблется на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 3 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет расходов казначейства. Сказалось погашение облигаций. Казначейству помогало и сокращение объема суточных сертификатов.
Во вторник объем МБ вырос с 527.1 до 553.2 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос немного вырос, в основном, за счет форвардных сделок и превысил слегка сократившееся предложение. По оперативным сделкам можно говорить о равновесии.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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Сибарит
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:40
somilitark написав: kluychkooleg написав: vitaliian написав:
открою секрет, здесь ванг нет
Вот это 100%. И сегодняшний МБ, на котором Орест и Сомилитарк предсказывали рост, это доказывает. Никто ничего не в состоянии предсказать даже на один день вперед.
Ну так на носу выплата месячного Ндс, погашение облигаций на 15 с лишним ярдов, вчера было размещение не очень.
Да и сезонные олени подтягиваются. Я тоже для адреналина взял немного евро по 32.10. Уже в минусе.
Но повторюсь, всё это бури в стакане воды.
Глобально гривна должна быть бодрячком до 09.22.
А локально могут быть промахи на чуть чуть...
Я сам купил по 32.02, а на следующий день продал по 32.05.
Ну ее, малахольную, разучился я с ней работать.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:43
kreuz написав:
А який же рівень тепер чекати за єврика? Щоб було комфортніше його купувати, може 30.5 грн при доларі по 26.5 грн, як гадаєте? Наче ж прогнозували біля 1.15 доларів за євро. Почитаємо сьогодні євроновини. О котрій вони будуть?
Для себя поставил 31.50 при долларе не выше 27.50
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kluychkooleg
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:45
kreuz написав:
Почитаємо сьогодні євроновини. О котрій вони будуть?
Ой не знаю. Буду ждать зимнего подскока доллара к гривне или просто подскока евро к доллару, чтобы скинуть его.
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somilitark
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:55
somilitark написав:
Ой не знаю. Буду ждать зимнего подскока доллара к гривне или просто подскока евро к доллару, чтобы скинуть его.
Зимнего подскока доллара может не быть.
В том то и фигня, что все уже сидят в долларе и ждут подскока...
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:58
Сибарит написав:
МКГ*............7.0865............7.0875...........+0.01%
Стабильность сохраняется. Колебания курса доллара соответствуют общемировым.
Во вторник объем МБ вырос с 527.1 до 553.2 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос немного вырос, в основном, за счет форвардных сделок и превысил слегка сократившееся предложение. По оперативным сделкам можно говорить о равновесии.
Оберти... Головне, щоб вони тримались на такому ж високому рівні і буде нам стабільність.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:19
Запорожье повы 27,18/27,25
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