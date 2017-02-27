RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7995799679977998>
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:09

  vitaliian написав:открою секрет, здесь ванг нет


Вот это 100%. И сегодняшний МБ, на котором Орест и Сомилитарк предсказывали рост, это доказывает. Никто ничего не в состоянии предсказать даже на один день вперед.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 30.12.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:25

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:открою секрет, здесь ванг нет


Вот это 100%. И сегодняшний МБ, на котором Орест и Сомилитарк предсказывали рост, это доказывает. Никто ничего не в состоянии предсказать даже на один день вперед.

Ну так на носу выплата месячного Ндс, погашение облигаций на 15 с лишним ярдов, вчера было размещение не очень.
Да и сезонные олени подтягиваются. Я тоже для адреналина взял немного евро по 32.10. Уже в минусе.
Но повторюсь, всё это бури в стакане воды.
Глобально гривна должна быть бодрячком до 09.22.
А локально могут быть промахи на чуть чуть...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11830
З нами з: 30.12.09
Подякував: 383 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:35

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:открою секрет, здесь ванг нет


Вот это 100%. И сегодняшний МБ, на котором Орест и Сомилитарк предсказывали рост, это доказывает. Никто ничего не в состоянии предсказать даже на один день вперед.

Ну так на носу выплата месячного Ндс, погашение облигаций на 15 с лишним ярдов, вчера было размещение не очень.
Да и сезонные олени подтягиваются. Я тоже для адреналина взял немного евро по 32.10. Уже в минусе.
Но повторюсь, всё это бури в стакане воды.
Глобально гривна должна быть бодрячком до 09.22.
А локально могут быть промахи на чуть чуть...

А який же рівень тепер чекати за єврика? Щоб було комфортніше його купувати, може 30.5 грн при доларі по 26.5 грн, як гадаєте? Наче ж прогнозували біля 1.15 доларів за євро. Почитаємо сьогодні євроновини. О котрій вони будуть?
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 10.12.07
Подякував: 164 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:38

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.07.2021..............27,1945
Доллар потерял почти 5 копеек.

МКГ*............7.0865............7.0875...........+0.01%
Стабильность сохраняется. Колебания курса доллара соответствуют общемировым.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Неспешно попив кофе, спокойно и размеренно пошли вниз. Чуть больше часа потребовалось, чтобы опуститься на 3 копейки.
В мире доллар вчера вечером существенно подешевел и с тех пор колеблется на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 27.1900 - 27.2100, что на 3 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет расходов казначейства. Сказалось погашение облигаций. Казначейству помогало и сокращение объема суточных сертификатов.

Во вторник объем МБ вырос с 527.1 до 553.2 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос немного вырос, в основном, за счет форвардных сделок и превысил слегка сократившееся предложение. По оперативным сделкам можно говорить о равновесии.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5931
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4317 раз.
Подякували: 12827 раз.
 
Профіль
32
16
28
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:40

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:открою секрет, здесь ванг нет


Вот это 100%. И сегодняшний МБ, на котором Орест и Сомилитарк предсказывали рост, это доказывает. Никто ничего не в состоянии предсказать даже на один день вперед.

Ну так на носу выплата месячного Ндс, погашение облигаций на 15 с лишним ярдов, вчера было размещение не очень.
Да и сезонные олени подтягиваются. Я тоже для адреналина взял немного евро по 32.10. Уже в минусе.
Но повторюсь, всё это бури в стакане воды.
Глобально гривна должна быть бодрячком до 09.22.
А локально могут быть промахи на чуть чуть...


Я сам купил по 32.02, а на следующий день продал по 32.05.
Ну ее, малахольную, разучился я с ней работать.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 30.12.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:43

  kreuz написав:А який же рівень тепер чекати за єврика? Щоб було комфортніше його купувати, може 30.5 грн при доларі по 26.5 грн, як гадаєте? Наче ж прогнозували біля 1.15 доларів за євро. Почитаємо сьогодні євроновини. О котрій вони будуть?


Для себя поставил 31.50 при долларе не выше 27.50
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 30.12.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:45

  kreuz написав: Почитаємо сьогодні євроновини. О котрій вони будуть?

Ой не знаю. Буду ждать зимнего подскока доллара к гривне или просто подскока евро к доллару, чтобы скинуть его.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11830
З нами з: 30.12.09
Подякував: 383 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Ой не знаю. Буду ждать зимнего подскока доллара к гривне или просто подскока евро к доллару, чтобы скинуть его.

Зимнего подскока доллара может не быть.
В том то и фигня, что все уже сидят в долларе и ждут подскока...
Denik
 
Повідомлень: 488
З нами з: 23.02.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:58

  Сибарит написав:МКГ*............7.0865............7.0875...........+0.01%
Стабильность сохраняется. Колебания курса доллара соответствуют общемировым.

Во вторник объем МБ вырос с 527.1 до 553.2 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос немного вырос, в основном, за счет форвардных сделок и превысил слегка сократившееся предложение. По оперативным сделкам можно говорить о равновесии.

Оберти... Головне, щоб вони тримались на такому ж високому рівні і буде нам стабільність.
Realist
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1295 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:19

Запорожье повы 27,18/27,25
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6546
З нами з: 20.11.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1653 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7995799679977998>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Grey001, proview, st512, Yuri_61 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2672, 2673, 2674
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26730 4116887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 11:25
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 95, 96, 97
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
962 484230
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 23:21
budivelnik
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7574 2228327
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 10:08
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96279)
22.07.2021 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.