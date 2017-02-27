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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:19
Вже за пів годинки дізнаємось рішення НБУ щодо нової обліковки, колеги!
як на мене - мав би бути ріст 0.5 .. 1% догори
які ваші прогнози!?
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greenozon
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:34
greenozon оставят как есть
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vitaliian
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:13
повысили до 8
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тарасов
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:22
тарасов написав:
повысили до 8
хорошо когда прогнозы не сбываются)
Также было решено ужесточить монетарную политику рядом дополнительных мероприятий.
плановое сворачивание антикризисных мер будет продолжено;
с 23 июля стоимость кредитов рефинансирования будет повышена до уровня "учетная ставка +1 п. п." при условии проведения количественного тендера и не ниже этого уровня - при условии проведения процентного тендера;
с 1 августа плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке снизятся с 20 млн долл. США в 5 млн долл. США.
"Прогноз Национального банка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранения ее на этом уровне до второго квартала 2022 для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий. В случае реализации дополнительных проинфляционная рисков центробанк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%", - добавили в НБУ.
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vitaliian
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:56
Осторожно! В Привате могут подсунуть надорванную больше 1 см и аккуратно слеенную папиросной бумагой доллары. Во всяком случае мне самому недавно в кассе Привата подсунули.
Проверить все доллары на склейку, если их много (купюр) очень трудно. В отделении темновато было.
Пришлось у той же кассирши продать поменять на гривну, так как сказала: надо сразу смотреть. Так я смотрел! Но темно возле кассы было. И купюр много. А слейка была сделана проффесионально! На расстоянии 40 см не заметишь! Только если держать на расстоянии 20 см от глаз, то заметишь. И то дома разглядел при яркой настольной лампе.
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Yuri_61
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:58
Yuri_61 написав:
Осторожно! В Привате могут подсунуть надорванную больше 1 см и аккуратно слеенную папиросной бумагой доллары. Во всяком случае мне самому недавно в кассе Привата подсунули.
Проверить все доллары на склейку, если их много (купюр) очень трудно. В отделении темновато было.
Пришлось у той же кассирши продать поменять на гривну, так как сказала: надо сразу смотреть. Так я смотрел! Но темно возле кассы было. И купюр много. А слейка была сделана проффесионально! На расстоянии 40 см не заметишь! Только если держать на расстоянии 20 см от глаз, то заметишь. И то дома разглядел при яркой настольной лампе.
Зато у них терминалы такие купюры запросто хавают... Я один раз скормил разорванную пополам и грубо склеенную простым скотчем...
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Grey001
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ЛОБ
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