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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7995799679977998
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:19

Вже за пів годинки дізнаємось рішення НБУ щодо нової обліковки, колеги!



як на мене - мав би бути ріст 0.5 .. 1% догори
які ваші прогнози!?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:34

greenozon оставят как есть
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

повысили до 8
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:22

  тарасов написав:повысили до 8

хорошо когда прогнозы не сбываются)
Также было решено ужесточить монетарную политику рядом дополнительных мероприятий.

плановое сворачивание антикризисных мер будет продолжено;
с 23 июля стоимость кредитов рефинансирования будет повышена до уровня "учетная ставка +1 п. п." при условии проведения количественного тендера и не ниже этого уровня - при условии проведения процентного тендера;
с 1 августа плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке снизятся с 20 млн долл. США в 5 млн долл. США.
"Прогноз Национального банка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранения ее на этом уровне до второго квартала 2022 для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий. В случае реализации дополнительных проинфляционная рисков центробанк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%", - добавили в НБУ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Осторожно! В Привате могут подсунуть надорванную больше 1 см и аккуратно слеенную папиросной бумагой доллары. Во всяком случае мне самому недавно в кассе Привата подсунули.
Проверить все доллары на склейку, если их много (купюр) очень трудно. В отделении темновато было.
Пришлось у той же кассирши продать поменять на гривну, так как сказала: надо сразу смотреть. Так я смотрел! Но темно возле кассы было. И купюр много. А слейка была сделана проффесионально! На расстоянии 40 см не заметишь! Только если держать на расстоянии 20 см от глаз, то заметишь. И то дома разглядел при яркой настольной лампе.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:58

  Yuri_61 написав:Осторожно! В Привате могут подсунуть надорванную больше 1 см и аккуратно слеенную папиросной бумагой доллары. Во всяком случае мне самому недавно в кассе Привата подсунули.
Проверить все доллары на склейку, если их много (купюр) очень трудно. В отделении темновато было.
Пришлось у той же кассирши продать поменять на гривну, так как сказала: надо сразу смотреть. Так я смотрел! Но темно возле кассы было. И купюр много. А слейка была сделана проффесионально! На расстоянии 40 см не заметишь! Только если держать на расстоянии 20 см от глаз, то заметишь. И то дома разглядел при яркой настольной лампе.

Зато у них терминалы такие купюры запросто хавают... Я один раз скормил разорванную пополам и грубо склеенную простым скотчем...
Grey001
 
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