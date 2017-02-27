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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8000800180028003
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:02

  somilitark написав:Многие за границей работают, тут квартиры стоят закрытые, придётся сдать больше валюты для закрытия вопроса с центральным отоплением.
Так же многие проедают заначки, они явно не в гривне, а в валюте или золоте. Придётся сдавать и потрошить матрасик. По-другому никак. Гривна реально тут на позитиве.
Плюс эффект Гиффена, при прочих равных доходах придётся что-то урезать, если нет ресурсов выровнять бюджет за счёт кредитов или матраса, чтобы не накапливать долги за коммуналку. Тем более сейчас вопрос с долгами решается быстро. Только накопили долг на сумму позовной заявы в суд, сколько там? Примерно 1700 грн, поставщики коммунальных услуг не церемонятся, раз и всё. Не успеешь моргнуть как тебя достают из исполнительной службы. Никто резину не тянет. Мне родственник говорил, что госжек ему выносил мозги и пугал судом за 3 месяца долга в 700 грн.

В банках теперь мало кто держит, знакомые кто на заработках - никто.
Последнее никто не понесет сдавать, ситуация не та, уже до многих доперло что вытруска не имеет стоп-крана.
Чтобы сдавать, нужно что-то иметь за душой или не иметь в башке ничего, оставаясь в конечном итоге ни с чем. Не будет на пожрать никто не даст - не в штатах. В государстве ты сам за себя, такая законодательная база.
Чтобы не лезть в рассуждения, просто пара тройка примеров.
дата вибірки 22.07.2021
Борг за теплопостачання станом на 01.07.2021 р.
Кіл-ть жителів 5
Загальна площа 67
________________________________________
Опалення 20672.85 грн.

Кіл-ть жителів 4
Загальна площа 67.9
________________________________________
Опалення 10973.14 грн.

Кіл-ть жителів 5
Загальна площа 67.8
________________________________________
Опалення 11876.71 грн.

Проще продать хату с долгом и уехать, чем давать каждый день себя мацать за титьку доплачивая.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:10

  somilitark написав:Плюс эффект Гиффена, при прочих равных доходах придётся что-то урезать, если нет ресурсов выровнять бюджет за счёт кредитов или матраса, чтобы не накапливать долги за коммуналку. Тем более сейчас вопрос с долгами решается быстро.

Толсто намекаете на новейшие социальные плюшки в виде автосписания? Это как лечить мигрень гильотиной. И проблему не решишь и от плательщиков избавишься, в итоге МВФ будет автоматически списывать с бюджета Украины. Справочный курс тогда будет не просто индикатором.
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