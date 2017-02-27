Додано: Чет 22 лип, 2021 21:02

somilitark написав: Многие за границей работают, тут квартиры стоят закрытые, придётся сдать больше валюты для закрытия вопроса с центральным отоплением.

Так же многие проедают заначки, они явно не в гривне, а в валюте или золоте. Придётся сдавать и потрошить матрасик. По-другому никак. Гривна реально тут на позитиве.

Плюс эффект Гиффена, при прочих равных доходах придётся что-то урезать, если нет ресурсов выровнять бюджет за счёт кредитов или матраса, чтобы не накапливать долги за коммуналку. Тем более сейчас вопрос с долгами решается быстро. Только накопили долг на сумму позовной заявы в суд, сколько там? Примерно 1700 грн, поставщики коммунальных услуг не церемонятся, раз и всё. Не успеешь моргнуть как тебя достают из исполнительной службы. Никто резину не тянет. Мне родственник говорил, что госжек ему выносил мозги и пугал судом за 3 месяца долга в 700 грн.

Многие за границей работают, тут квартиры стоят закрытые, придётся сдать больше валюты для закрытия вопроса с центральным отоплением.Так же многие проедают заначки, они явно не в гривне, а в валюте или золоте. Придётся сдавать и потрошить матрасик. По-другому никак. Гривна реально тут на позитиве.Плюс эффект Гиффена, при прочих равных доходах придётся что-то урезать, если нет ресурсов выровнять бюджет за счёт кредитов или матраса, чтобы не накапливать долги за коммуналку. Тем более сейчас вопрос с долгами решается быстро. Только накопили долг на сумму позовной заявы в суд, сколько там? Примерно 1700 грн, поставщики коммунальных услуг не церемонятся, раз и всё. Не успеешь моргнуть как тебя достают из исполнительной службы. Никто резину не тянет. Мне родственник говорил, что госжек ему выносил мозги и пугал судом за 3 месяца долга в 700 грн.

В банках теперь мало кто держит, знакомые кто на заработках - никто.Последнее никто не понесет сдавать, ситуация не та, уже до многих доперло что вытруска не имеет стоп-крана.Чтобы сдавать, нужно что-то иметь за душой или не иметь в башке ничего, оставаясь в конечном итоге ни с чем. Не будет на пожрать никто не даст - не в штатах. В государстве ты сам за себя, такая законодательная база.Чтобы не лезть в рассуждения, просто пара тройка примеров.дата вибірки 22.07.2021Борг за теплопостачання станом на 01.07.2021 р.Кіл-ть жителів 5Загальна площа 67________________________________________Опалення 20672.85 грн.Кіл-ть жителів 4Загальна площа 67.9________________________________________Опалення 10973.14 грн.Кіл-ть жителів 5Загальна площа 67.8________________________________________Опалення 11876.71 грн.Проще продать хату с долгом и уехать, чем давать каждый день себя мацать за титьку доплачивая.