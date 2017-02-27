somilitark написав:Многие за границей работают, тут квартиры стоят закрытые, придётся сдать больше валюты для закрытия вопроса с центральным отоплением. Так же многие проедают заначки, они явно не в гривне, а в валюте или золоте. Придётся сдавать и потрошить матрасик. По-другому никак. Гривна реально тут на позитиве. Плюс эффект Гиффена, при прочих равных доходах придётся что-то урезать, если нет ресурсов выровнять бюджет за счёт кредитов или матраса, чтобы не накапливать долги за коммуналку. Тем более сейчас вопрос с долгами решается быстро. Только накопили долг на сумму позовной заявы в суд, сколько там? Примерно 1700 грн, поставщики коммунальных услуг не церемонятся, раз и всё. Не успеешь моргнуть как тебя достают из исполнительной службы. Никто резину не тянет. Мне родственник говорил, что госжек ему выносил мозги и пугал судом за 3 месяца долга в 700 грн.
В банках теперь мало кто держит, знакомые кто на заработках - никто. Последнее никто не понесет сдавать, ситуация не та, уже до многих доперло что вытруска не имеет стоп-крана. Чтобы сдавать, нужно что-то иметь за душой или не иметь в башке ничего, оставаясь в конечном итоге ни с чем. Не будет на пожрать никто не даст - не в штатах. В государстве ты сам за себя, такая законодательная база. Чтобы не лезть в рассуждения, просто пара тройка примеров. дата вибірки 22.07.2021 Борг за теплопостачання станом на 01.07.2021 р. Кіл-ть жителів 5 Загальна площа 67 ________________________________________ Опалення 20672.85 грн.
Кіл-ть жителів 4 Загальна площа 67.9 ________________________________________ Опалення 10973.14 грн.
Кіл-ть жителів 5 Загальна площа 67.8 ________________________________________ Опалення 11876.71 грн.
Проще продать хату с долгом и уехать, чем давать каждый день себя мацать за титьку доплачивая.
somilitark написав:Плюс эффект Гиффена, при прочих равных доходах придётся что-то урезать, если нет ресурсов выровнять бюджет за счёт кредитов или матраса, чтобы не накапливать долги за коммуналку. Тем более сейчас вопрос с долгами решается быстро.
Толсто намекаете на новейшие социальные плюшки в виде автосписания? Это как лечить мигрень гильотиной. И проблему не решишь и от плательщиков избавишься, в итоге МВФ будет автоматически списывать с бюджета Украины. Справочный курс тогда будет не просто индикатором.
somilitark написав:Многие за границей работают, тут квартиры стоят закрытые, придётся сдать больше валюты для закрытия вопроса с центральным отоплением. Так же многие проедают заначки, они явно не в гривне, а в валюте или золоте. Придётся сдавать и потрошить матрасик. По-другому никак. Гривна реально тут на позитиве. Плюс эффект Гиффена, при прочих равных доходах придётся что-то урезать, если нет ресурсов выровнять бюджет за счёт кредитов или матраса, чтобы не накапливать долги за коммуналку. Тем более сейчас вопрос с долгами решается быстро. Только накопили долг на сумму позовной заявы в суд, сколько там? Примерно 1700 грн, поставщики коммунальных услуг не церемонятся, раз и всё. Не успеешь моргнуть как тебя достают из исполнительной службы. Никто резину не тянет. Мне родственник говорил, что госжек ему выносил мозги и пугал судом за 3 месяца долга в 700 грн.
В банках теперь мало кто держит, знакомые кто на заработках - никто. Последнее никто не понесет сдавать, ситуация не та, уже до многих доперло что вытруска не имеет стоп-крана. Чтобы сдавать, нужно что-то иметь за душой или не иметь в башке ничего, оставаясь в конечном итоге ни с чем. Не будет на пожрать никто не даст - не в штатах. В государстве ты сам за себя, такая законодательная база. Чтобы не лезть в рассуждения, просто пара тройка примеров. дата вибірки 22.07.2021 Борг за теплопостачання станом на 01.07.2021 р. Кіл-ть жителів 5 Загальна площа 67 ________________________________________ Опалення 20672.85 грн.
Кіл-ть жителів 4 Загальна площа 67.9 ________________________________________ Опалення 10973.14 грн.
Кіл-ть жителів 5 Загальна площа 67.8 ________________________________________ Опалення 11876.71 грн.
Проще продать хату с долгом и уехать, чем давать каждый день себя мацать за титьку доплачивая.
А чего не сдать в аренду, если пустая квартира стоит?
Украина начала доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году на $500 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности дополнительного транша с погашением в 2029 году составлял 6,625%. В ходе сбора заявок Украине удалось снизить доходность, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,3-6,4%.
По данным собеседника агентства, спрос на еврооблигации страны на пике превышал $1,8 млрд, по финальной ставке он составил около $1,7 млрд.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.
Ранее, в апреле, Украина разместила еврооблигации на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2029 году и ставкой 6,875% годовых.
Напомним, в декабре 2020 года Украина доразместила еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало рекордно низким показателем.
Основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля 2020 г ода. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.
Получается, что Украина рефинансирует значительную часть "реструктуризационных" облигаций новыми облигациями, но под ставку меньшую на 1-1.5%.
zРадио написав:С ростом доли c/х в экспорте несовпадение календарных и маркетинговых годов все больше усложняет анализ)) Повторюсь, я разделяю ваш оптимизм относительно нового урожая. Но имею опасения относительно ценовой динамики коммодов начиная с середины осени
Пока картина благоприятная. Китай выгребает с мировых рынков все свободные объемы.
Согласно данным экспертов Oil World, в июне т.г. Китай продолжал активно импортировать зерновые культуры, закупив по итогам месяца 6,7 млн тонн, что почти в 2 раза превышает показатель в аналогичный период прошлого года и на 12% выше объема в мае т.г. (5,99 млн тонн).
При этом аналитики отметили, что страна в июне импортировала рекордный объем зерновых из США – 3,38 млн тонн, в т.ч. 2,17 млн тонн кукурузы, 0,95 млн тонн сорго и 0,26 млн тонн пшеницы.
Общий объем закупок кукурузы Китаем в июне увеличился до 3,57 млн тонн против 3,15 млн тонн в мае т.г. и лишь 882 тыс. тонн в июне 2020 г., из которых 1,4 млн тонн было импортировано из Украины.
Импорт сорго в прошедшем месяце вырос на 78,5% к майскому показателю – до 1,1 млн тонн (682 тыс. тонн в июне 2020 г.).
В то же время в июне Китай несколько снизил импорт ячменя – до 998 тыс. тонн против 1,11 млн тонн в мае (+2,2 раза в год), а также пшеницы – до 752 (785) тыс. тонн (-16% в год) и риса – до 299 (329) тыс. тонн (+18%).
Есть риск по Пакистану/Индии/Бангладеш. Пакистан по сути в техническом дефолте - не может перевести Укроборонпрому аванс в несколько десятков миллионов долларов по февральскому контракту. На гос тендере по пшенице в Бангладеш трейдеры выставили цены 360+, по сравнению с 290 на тендере в Филиппинах. Все предложения были отвергнуты (Бангладеш). Раз есть такая разница - значит они сильно задерживают оплаты трейдерам за критический импорт. Тут для региона Индия/Пакистан/Бангладеш - надежда только на 650 млрд. денег МВФ.