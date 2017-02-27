Додано: П'ят 23 лип, 2021 05:55

zРадио написав: С ростом доли c/х в экспорте несовпадение календарных и маркетинговых годов все больше усложняет анализ)) Повторюсь, я разделяю ваш оптимизм относительно нового урожая. Но имею опасения относительно ценовой динамики коммодов начиная с середины осени С ростом доли c/х в экспорте несовпадение календарных и маркетинговых годов все больше усложняет анализ)) Повторюсь, я разделяю ваш оптимизм относительно нового урожая. Но имею опасения относительно ценовой динамики коммодов начиная с середины осени

Согласно данным экспертов Oil World, в июне т.г. Китай продолжал активно импортировать зерновые культуры, закупив по итогам месяца 6,7 млн тонн, что почти в 2 раза превышает показатель в аналогичный период прошлого года и на 12% выше объема в мае т.г. (5,99 млн тонн).



При этом аналитики отметили, что страна в июне импортировала рекордный объем зерновых из США – 3,38 млн тонн, в т.ч. 2,17 млн тонн кукурузы, 0,95 млн тонн сорго и 0,26 млн тонн пшеницы.



Общий объем закупок кукурузы Китаем в июне увеличился до 3,57 млн тонн против 3,15 млн тонн в мае т.г. и лишь 882 тыс. тонн в июне 2020 г., из которых 1,4 млн тонн было импортировано из Украины.



Импорт сорго в прошедшем месяце вырос на 78,5% к майскому показателю – до 1,1 млн тонн (682 тыс. тонн в июне 2020 г.).



В то же время в июне Китай несколько снизил импорт ячменя – до 998 тыс. тонн против 1,11 млн тонн в мае (+2,2 раза в год), а также пшеницы – до 752 (785) тыс. тонн (-16% в год) и риса – до 299 (329) тыс. тонн (+18%).

Пока картина благоприятная. Китай выгребает с мировых рынков все свободные объемы.Китай в июне продолжил наращивать импорт зерновыхЕсть риск по Пакистану/Индии/Бангладеш.Пакистан по сути в техническом дефолте - не может перевести Укроборонпрому аванс в несколько десятков миллионов долларов по февральскому контракту. На гос тендере по пшенице в Бангладеш трейдеры выставили цены 360+, по сравнению с 290 на тендере в Филиппинах. Все предложения были отвергнуты (Бангладеш). Раз есть такая разница - значит они сильно задерживают оплаты трейдерам за критический импорт. Тут для региона Индия/Пакистан/Бангладеш - надежда только на 650 млрд. денег МВФ.