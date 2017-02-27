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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 80048005800680078008>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Концу-краю экспорту урожая этого сезона тоже не видно.
По данным на 23.07
https://minagro.gov.ua/ua/map
Собрано 14,1 млн. т при урожайности 41.8 ц/га, что на 20% больше чем та такой же этап уборочной компании в рекордном 2019 году.
https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1501674
На высокой экспортной выручке уровень курса 26 скорее всего не устоит.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:28

Denik сегодня падаем в основном, благодаря нерезам...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:38

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Люди, які грають на курсі, ви що бігаєте з сумкою по обмінниках чи проводите це діло в онлайн, ганяючи між банками де кращий курс? Бо у 1му випадку це доволі геморно постійно пару пачок носити туди-сюди, довго на касі провіряти купюри чи не підсунули пару соток старих, подертих і т.д., а в 2му, цеж комісії при переводах між банками, не вигідно. Як ви дієте, поділіться.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:40

  Striker написав:Никого ни к каким действиям не агитирую, просто хвастаюсь своими правильными решениями. :)

Пока что правильными. :wink: Пока не наступит завтра, ты не поймёшь, как хорошо тебе было сегодня. ©
Если теоретически опустимся ещё на гривну, то откуп 1/3 по 27.27 уже не будет выглядеть так привлекательно.
Посмотрим на результат по окончании укрепления
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 23 лип, 2021 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+



А что там, Зебро-Кабанчик еще появляется тут? Интересно послушать, когда ж уже наконец пружина лопнет и будет ракета) Ну и прогнозы, когда ж уже будет 30)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:51

  FairyPrince написав:Люди, які грають на курсі, ви що бігаєте з сумкою по обмінниках чи проводите це діло в онлайн, ганяючи між банками де кращий курс? Бо у 1му випадку це доволі геморно постійно пару пачок носити туди-сюди, довго на касі провіряти купюри чи не підсунули пару соток старих, подертих і т.д., а в 2му, цеж комісії при переводах між банками, не вигідно. Як ви дієте, поділіться.

Немає ніяких комісій. Альфа, ПУМБ, Укргазбанк - можна безкоштовно вийти або через СЕП, або через р2р (ПУМБ, Альфа). Ще є ТАС, там СЕП 5 грн при переказі до 10к грн, але це компенсується хорошим курсом. Більше питайте на профільних гілках, щоб не розводити офтоп.
  Игорь написав:Пока что правильными. :wink: Пока не наступит завтра, ты не поймёшь, как хорошо тебе было сегодня. ©

У меня иммунитет на фразы: "Скупайтесь, глупцы" и "Мы находимся на старте ракеты" и т.д. :)
  Игорь написав:Если теоретически опустимся ещё на гривну, то откуп 1/3 по 27.27 уже не будет выглядеть так привлекательно.
Посмотрим на результат по окончании укрепления

Не будет такого. А если и будет, у меня ещё есть 2/3. Фактически был откуп по 26.98. Покупка по 26.98 - сдача по 27.27 - покупка по 27.27.
Востаннє редагувалось Striker в П'ят 23 лип, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:54

  FairyPrince написав:Люди, які грають на курсі, ви що бігаєте з сумкою по обмінниках чи проводите це діло в онлайн, ганяючи між банками де кращий курс? Бо у 1му випадку це доволі геморно постійно пару пачок носити туди-сюди, довго на касі провіряти купюри чи не підсунули пару соток старих, подертих і т.д., а в 2му, цеж комісії при переводах між банками, не вигідно. Як ви дієте, поділіться.


Покупка онлайн.
В банках без комиссии за такие операции.
Перевод между счетами по СЭП (IBAN). Стоимость 0-3 грн (у меня, по крайней мере)

Главный риск - обоснование происхождения средств, если хочешь снять наличку со счета.
Вот и все.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:56

  kluychkooleg написав:
  Amat написав:Ну что ж из меня такой никакой спекулянт.

Ну всего два дня подождал бы (до сегодня) и откупился бы по по 27.16
И фиксанул бы прибыль.
А так как обычно )-:


Надо было меньше слушать "авторитетные мнения".
Сейчас многие локти кусают.
Надо было меня слушать.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:Denik сегодня падаем в основном, благодаря нерезам...

При текущих объемах экспорта нерезиденты - это пустой звук.
В календарный день экспортируется 50 тыс. т. стали на 50 млн. долларов, 120 тыс. т. ЖРС на 30 млн. долларов и 250 тыс т. зерна на 60 млн. долларов. Это 70, 40 и 85 млн. долларов на торговый день межбанка. У нерезов их дневные изменения - это суммы 3-5% от приведенных экспортно-импортных операций, т.е. - пшик. А еще есть торговля растительными маслами, которая активизируется недели через 3 с началом сбора урожая подсолнечника, ИТ с их массовым обменом денег под зарплаты в конце месяца и заробитчане.
Denik
 
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