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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:25
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:40
самое главное, никогда такого (ИТ) не было и вот опять.
уже 26 как некая "психологическая" цифра на которой скорее всего курс "не устоит".
сначала урожай пусть успеют продать дорого, а потом барыши можно считать. по осени, как говорится.
через неделю-две появится какая-нибудь новая вводная - и погнали по новой, неизвестно в какую сторону
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:50
Самое обидное, что тратится куча нервов, времени, наблюдений за курсами онлайн-банков и т.д., ... а лучше, оказывается, было ничего этого не делать и сидеть все это время спокойно в гривне. И главное, что ум это понимает, а горячка гонит опять что- то на что- то менять. А итог - минус в графе Прибыль. Но при этом минус равен дневному заработку на основной работе. Если это не маразм, то что это?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все зависит от точки зрения и характера.
Если человек продал дорого,а потом, как планировал, откупил дешевле, он получил свою ожидаемую прибыль и вполне может быть доволен, независимо от дальнейшего направления движения. Это вполне здоровый подход.
Если человеку всегда всего мало, и он, получив прибыль, расстраивается, что мог больше, разочарования будут всегда. Как и потери. Перфекционизм небезопасен.
И естественно, приверженцы обеих стратегий считают только себя правыми. Поэтому спокойнее держать свои решение в тайне от всех
Тут есть два варианта: либо жадность, либо азарт.
Оба варианта нельзя отнести к достоинствам спекулянта, но позволяют избавиться от скуки
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
жажда сиеминутной выгоды без понимания происходящего.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 лип, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:37
потому что на таком рынке как сейчас это чистейшей воды казино, будут нерезиденты, не будут, будут сломя голову бежать в овгз или не будут, что там ФРС или Джо скажет.
Еще раз интересен вопрос, где наш любимый сглаживатель чрезмерных колебаний, который на прошлой-позапрошлой неделе покупал по 27.18(?) и не пускал ниже, а сейчас допустил пролив на 27 с парой копеек.
Неужели поднятие ставки на полпроцента вдруг так всех взбудоражила жителей ньювасюков что вся валюта потекла рекой ? Да-да, "нет ручного управления курсом".
Поэтому тут если не успел, переборов себя, зимой слиться по 28 с лишним и каким-то чудом (например с помощью неразрывного депозита) досидеть с гривной чтоб был запас прочности, то сдавать сейчас с целью откупить дешевле - это сплошные нервы и время - "50 на 50". Да, конечно вероятно и просядет куда-то , а куда никто не скажет, а может через месяц и просесть вверх. (кто-то конечно скажет что можно было сегодня в 9:00 успеть в последний уходящий гривневый вагон и слить котлету баксов в Таз - на что скажу, можно было - но и великий уравнитель-сглаживатель тоже мог встать с откупом и все планы похерить к 10:30 - никто не знает )
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на любом рынке это чистейшее казино, и дело не в нерезах, если бы на валютных спекуляциях можно было бы заработать никто бы не нес деньги на депозиты, не вкладывался в овгз, бетон и прочие активы. Все покупали бы доллар летом сливали осенью и этим жили. На то он и рынок чтобы идти против большинства. Если большинство сидит в валюте жди укрепляж. Когда с повышением ставки гривне депозиты и овгз вернут свою привлекательность, тогда 100% жди девал. Принцип как у казино, выигрывает всегда меньшинство.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:54
В целом так.
Но проблема, в том что сейчас мало понятно, кто большинство и кто в чем сидит. Сложнее определить.
Вот например, большинство купило уже ОВГЗ или еще на подходе?
В бетон по 4 куска за кв.м. в Киеве все влезли или еще нет?
Облигации США все раскуплены или еще нет ?
ХЗ.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в большинстве карточных игр вы не знаете карт других игроков. Иначе не было бы выигравших. Все эти экспортеры и нерезы - верхушка айсберга. Они не способны вызвать кратный девал или серьёзный укрепляж. На курс влияют более фундаментальные факторы.
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