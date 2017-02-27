Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:37

kluychkooleg написав:



Самое обидное, что тратится куча нервов, времени, наблюдений за курсами онлайн-банков и т.д., ... а лучше, оказывается, было ничего этого не делать и сидеть все это время спокойно в гривне. И главное, что ум это понимает, а горячка гонит опять что- то на что- то менять. А итог - минус в графе Прибыль. Но при этом минус равен дневному заработку на основной работе. Если это не маразм, то что это? Самое обидное, что тратится куча нервов, времени, наблюдений за курсами онлайн-банков и т.д., ... а лучше, оказывается, было ничего этого не делать и сидеть все это время спокойно в гривне. И главное, что ум это понимает, а горячка гонит опять что- то на что- то менять. А итог - минус в графе Прибыль. Но при этом минус равен дневному заработку на основной работе. Если это не маразм, то что это?

потому что на таком рынке как сейчас это чистейшей воды казино, будут нерезиденты, не будут, будут сломя голову бежать в овгз или не будут, что там ФРС или Джо скажет.Еще раз интересен вопрос, где наш любимый сглаживатель чрезмерных колебаний, который на прошлой-позапрошлой неделе покупал по 27.18(?) и не пускал ниже, а сейчас допустил пролив на 27 с парой копеек.Неужели поднятие ставки на полпроцента вдруг так всех взбудоражила жителей ньювасюков что вся валюта потекла рекой ? Да-да, "нет ручного управления курсом".Поэтому тут если не успел, переборов себя, зимой слиться по 28 с лишним и каким-то чудом (например с помощью неразрывного депозита) досидеть с гривной чтоб был запас прочности, то сдавать сейчас с целью откупить дешевле - это сплошные нервы и время - "50 на 50". Да, конечно вероятно и просядет куда-то , а куда никто не скажет, а может через месяц и просесть вверх.(кто-то конечно скажет что можно было сегодня в 9:00 успеть в последний уходящий гривневый вагон и слить котлету баксов в Таз - на что скажу, можно было - но и великий уравнитель-сглаживатель тоже мог встать с откупом и все планы похерить к 10:30 - никто не знает