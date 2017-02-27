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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8005800680078008>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:13

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:25

  Denik написав:ИТ с их массовым обменом денег под зарплаты в конце месяца

Вы так пишите, как будто во всех IT компаниях выплачивают зарплату в конце месяца.
Могут 10-го, могут 15-го, могут 20-го, как захотят.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:40

  kluychkooleg написав:
  Denik написав:ИТ с их массовым обменом денег под зарплаты в конце месяца

Вы так пишите, как будто во всех IT компаниях выплачивают зарплату в конце месяца.
Могут 10-го, могут 15-го, могут 20-го, как захотят.


самое главное, никогда такого (ИТ) не было и вот опять. :mrgreen:

уже 26 как некая "психологическая" цифра на которой скорее всего курс "не устоит".

сначала урожай пусть успеют продать дорого, а потом барыши можно считать. по осени, как говорится.

через неделю-две появится какая-нибудь новая вводная - и погнали по новой, неизвестно в какую сторону :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:50

  Alex2007 написав:
  kluychkooleg написав:
  Denik написав:ИТ с их массовым обменом денег под зарплаты в конце месяца

Вы так пишите, как будто во всех IT компаниях выплачивают зарплату в конце месяца.
Могут 10-го, могут 15-го, могут 20-го, как захотят.


самое главное, никогда такого (ИТ) не было и вот опять. :mrgreen:

уже 26 как некая "психологическая" цифра на которой скорее всего курс "не устоит".

сначала урожай пусть успеют продать дорого, а потом барыши можно считать. по осени, как говорится.

через неделю-две появится какая-нибудь новая вводная - и погнали по новой, неизвестно в какую сторону :lol: :lol:


Самое обидное, что тратится куча нервов, времени, наблюдений за курсами онлайн-банков и т.д., ... а лучше, оказывается, было ничего этого не делать и сидеть все это время спокойно в гривне. И главное, что ум это понимает, а горячка гонит опять что- то на что- то менять. А итог - минус в графе Прибыль. Но при этом минус равен дневному заработку на основной работе. Если это не маразм, то что это?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Пока что правильными. Пока не наступит завтра, ты не поймёшь, как хорошо тебе было сегодня. ©
Если теоретически опустимся ещё на гривну, то откуп 1/3 по 27.27 уже не будет выглядеть так привлекательно.
Посмотрим на результат по окончании укрепления

Все зависит от точки зрения и характера.
Если человек продал дорого,а потом, как планировал, откупил дешевле, он получил свою ожидаемую прибыль и вполне может быть доволен, независимо от дальнейшего направления движения. Это вполне здоровый подход.
Если человеку всегда всего мало, и он, получив прибыль, расстраивается, что мог больше, разочарования будут всегда. Как и потери. Перфекционизм небезопасен.
И естественно, приверженцы обеих стратегий считают только себя правыми. Поэтому спокойнее держать свои решение в тайне от всех :)

  kluychkooleg написав:Самое обидное, что тратится куча нервов, времени, наблюдений за курсами онлайн-банков и т.д., ... а лучше, оказывается, было ничего этого не делать и сидеть все это время спокойно в гривне. И главное, что ум это понимает, а горячка гонит опять что- то на что- то менять. А итог - минус в графе Прибыль. Но при этом минус равен дневному заработку на основной работе. Если это не маразм, то что это?

Тут есть два варианта: либо жадность, либо азарт.
Оба варианта нельзя отнести к достоинствам спекулянта, но позволяют избавиться от скуки :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Если это не маразм, то что это?
жажда сиеминутной выгоды без понимания происходящего.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 23 лип, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:37

  kluychkooleg написав:

Самое обидное, что тратится куча нервов, времени, наблюдений за курсами онлайн-банков и т.д., ... а лучше, оказывается, было ничего этого не делать и сидеть все это время спокойно в гривне. И главное, что ум это понимает, а горячка гонит опять что- то на что- то менять. А итог - минус в графе Прибыль. Но при этом минус равен дневному заработку на основной работе. Если это не маразм, то что это?


потому что на таком рынке как сейчас это чистейшей воды казино, будут нерезиденты, не будут, будут сломя голову бежать в овгз или не будут, что там ФРС или Джо скажет.

Еще раз интересен вопрос, где наш любимый сглаживатель чрезмерных колебаний, который на прошлой-позапрошлой неделе покупал по 27.18(?) и не пускал ниже, а сейчас допустил пролив на 27 с парой копеек. :twisted:
Неужели поднятие ставки на полпроцента вдруг так всех взбудоражила жителей ньювасюков что вся валюта потекла рекой ? Да-да, "нет ручного управления курсом". :lol:

Поэтому тут если не успел, переборов себя, зимой слиться по 28 с лишним и каким-то чудом (например с помощью неразрывного депозита) досидеть с гривной чтоб был запас прочности, то сдавать сейчас с целью откупить дешевле - это сплошные нервы и время - "50 на 50". Да, конечно вероятно и просядет куда-то , а куда никто не скажет, а может через месяц и просесть вверх. :mrgreen: (кто-то конечно скажет что можно было сегодня в 9:00 успеть в последний уходящий гривневый вагон и слить котлету баксов в Таз - на что скажу, можно было - но и великий уравнитель-сглаживатель тоже мог встать с откупом и все планы похерить к 10:30 - никто не знает :mrgreen: )
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:потому что на таком рынке как сейчас это чистейшей воды казино, будут нерезиденты, не будут, будут сломя голову бежать в овгз или не будут, что там ФРС или Джо скажет.
на любом рынке это чистейшее казино, и дело не в нерезах, если бы на валютных спекуляциях можно было бы заработать никто бы не нес деньги на депозиты, не вкладывался в овгз, бетон и прочие активы. Все покупали бы доллар летом сливали осенью и этим жили. На то он и рынок чтобы идти против большинства. Если большинство сидит в валюте жди укрепляж. Когда с повышением ставки гривне депозиты и овгз вернут свою привлекательность, тогда 100% жди девал. Принцип как у казино, выигрывает всегда меньшинство.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:54

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:потому что на таком рынке как сейчас это чистейшей воды казино, будут нерезиденты, не будут, будут сломя голову бежать в овгз или не будут, что там ФРС или Джо скажет.
на любом рынке это чистейшее казино, и дело не в нерезах, если бы на валютных спекуляциях можно было бы заработать никто бы не нес деньги на депозиты, не вкладывался в овгз, бетон и прочие активы. Все покупали бы доллар летом сливали осенью и этим жили. На то он и рынок чтобы идти против большинства. Если большинство сидит в валюте жди укрепляж. Когда с повышением ставки гривне депозиты и овгз вернут свою привлекательность, тогда 100% жди девал. Принцип как у казино, выигрывает всегда меньшинство.


В целом так.
Но проблема, в том что сейчас мало понятно, кто большинство и кто в чем сидит. :D Сложнее определить.
Вот например, большинство купило уже ОВГЗ или еще на подходе?
В бетон по 4 куска за кв.м. в Киеве все влезли или еще нет?
Облигации США все раскуплены или еще нет ?
ХЗ. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:В целом так.
Но проблема, в том что сейчас мало понятно, кто большинство и кто в чем сидит. Сложнее определить.
в большинстве карточных игр вы не знаете карт других игроков. Иначе не было бы выигравших. Все эти экспортеры и нерезы - верхушка айсберга. Они не способны вызвать кратный девал или серьёзный укрепляж. На курс влияют более фундаментальные факторы.
vitaliian
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