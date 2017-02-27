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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:35
За прошедшую неделю 19-23.07.2021 НБУ выкупил на МБ $32 млн.
Вся сумма была куплена сегодня методом выбора лучшей цены. Это метод для тайных интервенций, но сегодня регулятор особо не прятался и был замечен участниками рынка. Впрочем, информации о его действиях поступало мало.
Чистая покупка с начала года составила $855.8 млн.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:35
vitaliian написав:
справедливости ради реальный сектор зона ответственности правительства, а нбу типа независимый орган
Независимый от экономики? Так я и не спорю, а недоумеваю
Почему то другие центральные банки подставили своим правительствам плечо. В том числе ЦБ самых развитых стран, где таргетирование инфляции - и правда, приоритет номер 1. ФРС, например, уже больше года таргетирует занятость, что дает свои результаты. А когда вернется к таргетированию инфляции (2022-й), политика НБУ покажется мышиной возней - опять же, поскольку динамику цен определяет в первую очередь стоимость доллара
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 23 лип, 2021 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:39
zРадио написав:
В родные юрисдикции они уйдут не с ней, а с долларом
их задача сразу найти ушедшим замену.
Zebra написав:
В этом и последующем годах эмиссия денег будет замещена потрошением матрацев украинцев через коммунальные тарифы.
мантры в стиле пудель нападёт. У тех по кому ударят тарифы потрошить давно нечего, а тем кто тратит каждый день 100 уе на ужин в ресторане, их тарифы ниже спины.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:44
vitaliian написав: zРадио написав:
В родные юрисдикции они уйдут не с ней, а с долларом
их задача сразу найти ушедшим замену.
Эту часть удалил - будет очень много холивара)) Но вы прочитать успели, и можете ответить так, чтобы не спровоцировать его со своей стороны
Во сколько процентов оцениваете вероятность выполнения задачи - ну например, уже в 1-м квартале следующего года вначале/в разгар тейперинга ФРС?
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:48
zРадио написав: vitaliian написав: zРадио написав:
В родные юрисдикции они уйдут не с ней, а с долларом
их задача сразу найти ушедшим замену.
Эту часть удалил - будет очень много холивара)) Но вы прочитать успели, и можете ответить так, чтобы не спровоцировать его со своей стороны
Во сколько процентов оцениваете вероятность выполнения задачи - ну например, уже в 1-м квартале следующего года вначале/в разгар тейперинга ФРС?
это сложно для меня - слишком много в уравнении неизвестных
по уму надо бы поднимать ставку на опережение, чтобы отток капитала был экономически не оправдан. То что сейчас можно решить ставкой 10-12% в 2022 или в 2023м надо будет решать уже ставкой 30%.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 23 лип, 2021 16:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:49
Striker написав:
Все ждали рост, а тут на тебе - отрицательный рост.
Это наглядный пример того, что не нужно откупать всё сразу, а нужно покупать частями.
Striker написав: kluychkooleg написав:
Как там с откупом, готовились откупать, откупили или ждете 27?
Сначала откупил часть по 27.25, потом ещё чуть поменьше по 27.30. В общей сложности где-то на 1/3 от всего. Вряд ли уже получится на этом что-то заработать сейчас, но это снова была перестраховка. Опустится дешевле - возьму ещё на 1/3
, таким образом усредню курс покупки. А если будет расти - буду думать.
В среднем получилось по 27.27. Следующий этап - откуп ещё на 1/3. Тут буду осторожен, может эти следующие 1/3 растяну на малые порции.
Напомню, что перешел полностью в гривну в начале года по 28+ и полгода сидел частично на полугодовом депо и остальное на текущих счетах под 10% годовых.
Никого ни к каким действиям не агитирую, просто хвастаюсь своими правильными решениями.
Приветсвую. Если не секрет в каких банках есть 10 % годовых на текущих счетах? "На текущих" - это с возможностью снятия в любой момент воемени?
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:50
GDV29 написав:
Приветсвую. Если не секрет в каких банках есть 10 % годовых на текущих счетах? "На текущих" - это с возможностью снятия в любой момент воемени?
уже ни в каких. до 9% в альянсе и 8,5% у форварда. для жадных есть аккорд 10,5% на 3 месяца.
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vitaliian
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:58
GDV29 форвард пенсионная 10%
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orhidf
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:08
Denik написав: edvardd написав:
Denik сегодня падаем в основном, благодаря нерезам...
При текущих объемах экспорта нерезиденты - это пустой звук.
В календарный день экспортируется 50 тыс. т. стали на 50 млн. долларов, 120 тыс. т. ЖРС на 30 млн. долларов и 250 тыс т. зерна на 60 млн. долларов. Это 70, 40 и 85 млн. долларов на торговый день межбанка. У нерезов их дневные изменения - это суммы 3-5% от приведенных экспортно-импортных операций, т.е. - пшик.
А еще есть торговля растительными маслами, которая активизируется недели через 3 с началом сбора урожая подсолнечника, ИТ с их массовым обменом денег под зарплаты в конце месяца и заробитчане.
вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:26
vitaliian написав: zРадио написав: vitaliian написав:
Эту часть удалил - будет очень много холивара)) Но вы прочитать успели, и можете ответить так, чтобы не спровоцировать его со своей стороны
Во сколько процентов оцениваете вероятность выполнения задачи - ну например, уже в 1-м квартале следующего года вначале/в разгар тейперинга ФРС?
это сложно для меня - слишком много в уравнении неизвестных
по уму надо бы поднимать ставку на опережение, чтобы отток капитала был экономически не оправдан. То что сейчас можно решить ставкой 10-12% в 2022 или в 2023м надо будет решать уже ставкой 30%.
Що первично, що вторично?
Курс чи зайнятість (економіка) чи інфляція.
Виглядає, що НБУ знову душить економіку, як при Смолію, висмоктуючи гроші з обігу задля якихось неясних цілей.
П.С.
Та і з таргетування інфляції в нього або переліт х2, або недоліт х2.
Скоріше за все риба щось мутить для замовників музики.
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