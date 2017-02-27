Striker написав:

Striker написав: kluychkooleg написав: Как там с откупом, готовились откупать, откупили или ждете 27? Как там с откупом, готовились откупать, откупили или ждете 27?

Сначала откупил часть по 27.25, потом ещё чуть поменьше по 27.30. В общей сложности где-то на 1/3 от всего. Вряд ли уже получится на этом что-то заработать сейчас, но это снова была перестраховка. Опустится дешевле - возьму ещё на 1/3 , таким образом усредню курс покупки. А если будет расти - буду думать. Сначала откупил часть по 27.25, потом ещё чуть поменьше по 27.30. В общей сложности где-то на 1/3 от всего. Вряд ли уже получится на этом что-то заработать сейчас, но это снова была перестраховка., таким образом усредню курс покупки. А если будет расти - буду думать.

Все ждали рост, а тут на тебе - отрицательный рост.Это наглядный пример того, что не нужно откупать всё сразу, а нужно покупать частями.В среднем получилось по 27.27. Следующий этап - откуп ещё на 1/3. Тут буду осторожен, может эти следующие 1/3 растяну на малые порции.Напомню, что перешел полностью в гривну в начале года по 28+ и полгода сидел частично на полугодовом депо и остальное на текущих счетах под 10% годовых.Никого ни к каким действиям не агитирую, просто хвастаюсь своими правильными решениями.