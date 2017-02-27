В пятницу на валютном рынке не было скучно никому – ни дилерам, ни клиентам, ни спекулянтам, ни самому Нацбанку. Весь день предложение существенно превышало спрос и практически всю курсовую “погоду” делал НБУ.
Несмотря на вчерашние заявления руководства регулятора о том, что плановые суммы интервенций по покупке доллара на межбанке будут скоро сокращены с нынешних ежедневных $20 млн до $5 млн – именно Нацбанку пришлось сегодня выкупать весь излишек предложения. Особого числа желающих купить валюту среди представителей реального сектора не было, а те кто все же покупал – делали это очень осторожно и явно выжидали “дна” по курсу. Эта тактика сегодня для них была правильной.
С утренних 27,125/27,145 уже к 11 часам курс резко просел до 27,045/27,065 гривен и стало ясно, что выкупать предложение доллара особенно некому. Все явно шло к провалу котировок ниже психологического порога в 27 гривен за доллар. И продавцы постепенно снижали свои ценники, а немногочисленные покупатели и спекулянты активно играли “на понижение”.
Ближе к 11 часам на межбанк вышел НБУ с покупкой валюты по цене не выше 27,06 гривен. Это частично сдержало падение котировок, но не решило проблему в целом – покупателей по прежнему было мало, а желающих продать хватало. Объем сделок превысил $100 млн. Но как только регулятор ушел – котировки снова пошли вниз и к 12 часам остановились на отметке 27,03/27,05 гривен за доллар.
Курс явно мог бы опять просесть и больше, но в этот момент еще оставшиеся крупные покупатели, видимо, решили, что “дно” достигнуто и стали закрывать свои основные объемы. И курс в пределах 27,03/27,05 гривен с небольшими отклонениями продержался почти до 15 часов.
Но избыток предложения все же продолжал давить на рынок и после 15:15 на торги во второй раз вышел НБУ с покупкой не выше 27,04 гривен. Этим он окончательно остановил падение курса и к завершению сессии котировки остановились на отметке 27,04/27,06 гривен за доллар.
Главные события 23 июля на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 8,5 копеек — с 27,125/27,145 до 27,04/27,06 гривен.
Нацбанк на рынок выходил дважды и выкупал доллар вначале по цене не выше 27,06 гривен, а под конец дня – не выше 27,04. Всего регулятор купил $32 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0639 гривен, а официальный курс на 26 июля 2021 года установлен на уровне 27,048 гривен за доллар.
edvardd написав:вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...
По нерезидентам еще нет никаких цифр. А вот по экспорту - есть. До 20.07 стоял экспорт зерна. С 21 активно пошел. Но самое интересное начнется, когда пойдет активная торговля подсолнечником и обмен валют под выплаты налога на рекордную прибыль за 2 квартал металлургами.
edvardd написав:вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...
По нерезидентам еще нет никаких цифр. А вот по экспорту - есть. До 20.07 стоял экспорт зерна. С 21 активно пошел. Но самое интересное начнется, когда пойдет активная торговля подсолнечником и обмен валют под выплаты налога на рекордную прибыль за 2 квартал металлургами.
как идёт оплата за зерно- по факту отгрузки или получения?
edvardd написав:как идёт оплата за зерно- по факту отгрузки или получения?
На рынке Украины десятки тысяч участников. Перекупщики скупают за гривневый нал. Крупные зернотрейдеры - у них все официально. В агрохолдингах - своя внутренняя кухня. Продажи идут в сотню стран. Везде свои правила. По поставкам на гостендеры некоторых стран есть отсрочка оплаты.
Власти Китая впервые в истории решили продавать нефть из стратегического резерва, чтобы остудить внутренний рынок топлива и поддержать промышленность, страдающую от рекордной за 12 лет инфляции, сообщает Oilpoint.
За ЖРС тоже взялись. Импорт снизили на 13%, цены скорректировались на 7%. Пока скромно - возможно, рассмотрение инфраструктурного пакета США поддерживает интерес рынка... Но планы у китайцев наполеоновские. Партия сказала "не дороже сотки"
Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!
zРадио написав:реальный сектор сосет лапу, сокращая производство и занятость...
справедливости ради реальный сектор зона ответственности правительства, а нбу типа независимый орган. Я за ужесточение монетарной политики по другим причинам, нельзя наводнять экономику необеспеченными деньгами, у нас и так хватает доходов у людей которые ничего ценного не производят. Рост импорта и инфляция здесь вторичны, причина в дисбалансе, учитель от которого зависит будущее нации получает 5 копеек, а топ чиновник - миллионы. Ладно бы те чиновники улучшали жизнь, поднимали соц стандарты, боролись с бедностью. В чем их эффективность?
эффективность, как купить еще один дом на канарах и не быть на нарах
GDV29 написав:Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!
вот не далее как вчера, посмотрев на денежные агрегаты м0-м3 задался аналогичным вопросом. И главное куда эти деньги деваются/оседают, когда у многих людей денег проблематично за коммуну заплатить ? Кредитование - а есть ли толком ? "Велике будівництво" и последующие "камазы" наготове ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 23 лип, 2021 20:41, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Denik сегодня падаем в основном, благодаря нерезам...
При текущих объемах экспорта нерезиденты - это пустой звук. В календарный день экспортируется 50 тыс. т. стали на 50 млн. долларов, 120 тыс. т. ЖРС на 30 млн. долларов и 250 тыс т. зерна на 60 млн. долларов. Это 70, 40 и 85 млн. долларов на торговый день межбанка. У нерезов их дневные изменения - это суммы 3-5% от приведенных экспортно-импортных операций, т.е. - пшик. А еще есть торговля растительными маслами, которая активизируется недели через 3 с началом сбора урожая подсолнечника, ИТ с их массовым обменом денег под зарплаты в конце месяца и заробитчане.
вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...
Звідки у Вас інформація про нерезидентів сьогодні? І що їх було багато? Який зміст цим нерезидентам вчора купувати по 27,17 (вчора багато хто стверджував, що нерезидентська грн від погашення середи справді конвертувалася у валюту), а сьогодні продавати валюту по 27,04? Сіті вийшов? А що, крім нерезидентів в Сітібанку немає жодного експортера? Що за маніакальне бажання нівелювати експортну валюту і все пояснювати якимись "нерезидентами". Доконаний факт - з початку місяця нерезиденти ВИХОДЯТЬ з ОВДП і конвертують грн у валюту. Подивимося у вівторок чи вернуться нерезиденти в ОВДП. Тим більше, що російський ЦБ ще на 1% підняв свою облікову, і Німеччина з васалами заливає їх валютою за енергоносії, покращуючи їх торгбаланс...