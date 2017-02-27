RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8008800980108011>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:27

Межбанк: доллар спасли от обвала ниже 27 гривен

В пятницу на валютном рынке не было скучно никому – ни дилерам, ни клиентам, ни спекулянтам, ни самому Нацбанку. Весь день предложение существенно превышало спрос и практически всю курсовую “погоду” делал НБУ.

Несмотря на вчерашние заявления руководства регулятора о том, что плановые суммы интервенций по покупке доллара на межбанке будут скоро сокращены с нынешних ежедневных $20 млн до $5 млн – именно Нацбанку пришлось сегодня выкупать весь излишек предложения. Особого числа желающих купить валюту среди представителей реального сектора не было, а те кто все же покупал – делали это очень осторожно и явно выжидали “дна” по курсу. Эта тактика сегодня для них была правильной.

С утренних 27,125/27,145 уже к 11 часам курс резко просел до 27,045/27,065 гривен и стало ясно, что выкупать предложение доллара особенно некому. Все явно шло к провалу котировок ниже психологического порога в 27 гривен за доллар. И продавцы постепенно снижали свои ценники, а немногочисленные покупатели и спекулянты активно играли “на понижение”.

Ближе к 11 часам на межбанк вышел НБУ с покупкой валюты по цене не выше 27,06 гривен. Это частично сдержало падение котировок, но не решило проблему в целом – покупателей по прежнему было мало, а желающих продать хватало. Объем сделок превысил $100 млн. Но как только регулятор ушел – котировки снова пошли вниз и к 12 часам остановились на отметке 27,03/27,05 гривен за доллар.

Курс явно мог бы опять просесть и больше, но в этот момент еще оставшиеся крупные покупатели, видимо, решили, что “дно” достигнуто и стали закрывать свои основные объемы. И курс в пределах 27,03/27,05 гривен с небольшими отклонениями продержался почти до 15 часов.

Но избыток предложения все же продолжал давить на рынок и после 15:15 на торги во второй раз вышел НБУ с покупкой не выше 27,04 гривен. Этим он окончательно остановил падение курса и к завершению сессии котировки остановились на отметке 27,04/27,06 гривен за доллар.

Главные события 23 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 8,5 копеек — с 27,125/27,145 до 27,04/27,06 гривен.

Нацбанк на рынок выходил дважды и выкупал доллар вначале по цене не выше 27,06 гривен, а под конец дня – не выше 27,04. Всего регулятор купил $32 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,0639 гривен, а официальный курс на 26 июля 2021 года установлен на уровне 27,048 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
17
9
14
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:42

  GDV29 написав:Приветсвую. Если не секрет в каких банках есть 10 % годовых на текущих счетах?

Forward Пенсионная и PRO-Запас Укргазбанка, кто успел открыть счёт до понижения % (ставка фиксирована на год).
  GDV29 написав:"На текущих" - это с возможностью снятия в любой момент воемени?

Да.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1367 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
17
9
14
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...

По нерезидентам еще нет никаких цифр. А вот по экспорту - есть.
До 20.07 стоял экспорт зерна. С 21 активно пошел. Но самое интересное начнется, когда пойдет активная торговля подсолнечником и обмен валют под выплаты налога на рекордную прибыль за 2 квартал металлургами.
Denik
 
Повідомлень: 508
З нами з: 23.02.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:59

  Denik написав:
  edvardd написав:вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...

По нерезидентам еще нет никаких цифр. А вот по экспорту - есть.
До 20.07 стоял экспорт зерна. С 21 активно пошел. Но самое интересное начнется, когда пойдет активная торговля подсолнечником и обмен валют под выплаты налога на рекордную прибыль за 2 квартал металлургами.

как идёт оплата за зерно- по факту отгрузки или получения?
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6551
З нами з: 20.11.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:как идёт оплата за зерно- по факту отгрузки или получения?

На рынке Украины десятки тысяч участников. Перекупщики скупают за гривневый нал. Крупные зернотрейдеры - у них все официально. В агрохолдингах - своя внутренняя кухня. Продажи идут в сотню стран. Везде свои правила. По поставкам на гостендеры некоторых стран есть отсрочка оплаты.
Denik
 
Повідомлень: 508
З нами з: 23.02.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:02

  vitaliian написав:
Власти Китая впервые в истории решили продавать нефть из стратегического резерва, чтобы остудить внутренний рынок топлива и поддержать промышленность, страдающую от рекордной за 12 лет инфляции, сообщает Oilpoint.


За ЖРС тоже взялись. Импорт снизили на 13%, цены скорректировались на 7%. Пока скромно - возможно, рассмотрение инфраструктурного пакета США поддерживает интерес рынка... Но планы у китайцев наполеоновские. Партия сказала "не дороже сотки" :mrgreen:

Iron ore price plunges on China’s move to cut steel production
https://www.mining.com/iron-ore-price-a ... roduction/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10646
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2330 раз.
Подякували: 5101 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!

А теперь вопрос: когда это все рванет?
https://twitter.com/_Smithchenko/status/1418497273105948675/photo/1Зображення
GDV29
 
Повідомлень: 440
З нами з: 25.11.13
Подякував: 662 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:37

  vitaliian написав:
  zРадио написав:реальный сектор сосет лапу, сокращая производство и занятость...
справедливости ради реальный сектор зона ответственности правительства, а нбу типа независимый орган. Я за ужесточение монетарной политики по другим причинам, нельзя наводнять экономику необеспеченными деньгами, у нас и так хватает доходов у людей которые ничего ценного не производят. Рост импорта и инфляция здесь вторичны, причина в дисбалансе, учитель от которого зависит будущее нации получает 5 копеек, а топ чиновник - миллионы. Ладно бы те чиновники улучшали жизнь, поднимали соц стандарты, боролись с бедностью. В чем их эффективность?



эффективность, как купить еще один дом на канарах и не быть на нарах
prodigy
 
Повідомлень: 6776
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2793 раз.
Подякували: 2389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:38

  GDV29 написав:Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!



вот не далее как вчера, посмотрев на денежные агрегаты м0-м3 задался аналогичным вопросом. И главное куда эти деньги деваются/оседают, когда у многих людей денег проблематично за коммуну заплатить ? :roll:
Кредитование - а есть ли толком ?
"Велике будівництво" и последующие "камазы" наготове ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 23 лип, 2021 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3056
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:39

  edvardd написав:
  Denik написав:
  edvardd написав:Denik сегодня падаем в основном, благодаря нерезам...

При текущих объемах экспорта нерезиденты - это пустой звук.
В календарный день экспортируется 50 тыс. т. стали на 50 млн. долларов, 120 тыс. т. ЖРС на 30 млн. долларов и 250 тыс т. зерна на 60 млн. долларов. Это 70, 40 и 85 млн. долларов на торговый день межбанка. У нерезов их дневные изменения - это суммы 3-5% от приведенных экспортно-импортных операций, т.е. - пшик. А еще есть торговля растительными маслами, которая активизируется недели через 3 с началом сбора урожая подсолнечника, ИТ с их массовым обменом денег под зарплаты в конце месяца и заробитчане.

вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...

Звідки у Вас інформація про нерезидентів сьогодні? І що їх було багато? Який зміст цим нерезидентам вчора купувати по 27,17 (вчора багато хто стверджував, що нерезидентська грн від погашення середи справді конвертувалася у валюту), а сьогодні продавати валюту по 27,04?
Сіті вийшов? А що, крім нерезидентів в Сітібанку немає жодного експортера? Що за маніакальне бажання нівелювати експортну валюту і все пояснювати якимись "нерезидентами". Доконаний факт - з початку місяця нерезиденти ВИХОДЯТЬ з ОВДП і конвертують грн у валюту.
Подивимося у вівторок чи вернуться нерезиденти в ОВДП. Тим більше, що російський ЦБ ще на 1% підняв свою облікову, і Німеччина з васалами заливає їх валютою за енергоносії, покращуючи їх торгбаланс...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3955
З нами з: 10.03.14
Подякував: 5618 раз.
Подякували: 5142 раз.
 
Профіль
3
10
19
  #<1 ... 8008800980108011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], orest, zРадио і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2306777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2672, 2673, 2674
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26733 4213335
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 09:21
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 95, 96, 97
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
963 522582
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 15:34
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (492)
23.07.2021 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.