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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8008800980108011
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:40

  GDV29 написав:Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!

А теперь "знактоки вопрос": когда это все рванет?
https://twitter.com/_Smithchenko/status/1418497273105948675/photo/1Зображення

президинт порошенко, пришёл на волне Майдана, когда Украина была центром интереса всего мира, и весь мир был готов нас поддержать, в том числе и материально, евродепутатами был разработан план Маршалла для Украины на 100 ярдов евро, но президинт порошенко начал красть, а ворам как известно денег не дают, вот так и был пpocран шанс для страны на резкий экономический рост, зато он себе карманы набил...а деньги сейчас все печатают...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:45

  GDV29 написав:При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!

А теперь вопрос: когда это все рванет?


Скорей всего никогда. С чего бы ему рваться? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:48

  GDV29 написав:Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!

А теперь вопрос: когда это все рванет?
https://twitter.com/_Smithchenko/status/1418497273105948675/photo/1Зображення

На щастя, швидше всього, нічого нікуди не рвоне.
1. Локдауни-карантини значно сповільнили швидкість обертання грошей. Поки процес не відновився і Дельта з вересня знову притормозить процес
2. За президента зеленського знову неймовірно виросла частка тіньової економіки, на обслуговування якої пішли величезні кошти
3. Інші світові Центробанки емітували в рази більше валюти
4. Частина цих коштів вже вистрілила в інфляції
5. Значний ріст експорту і виправлення торгового і платіжного балансу теж стримуючий чинник
orest
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  #<1 ... 8008800980108011
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