GDV29 написав:Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!
президинт порошенко, пришёл на волне Майдана, когда Украина была центром интереса всего мира, и весь мир был готов нас поддержать, в том числе и материально, евродепутатами был разработан план Маршалла для Украины на 100 ярдов евро, но президинт порошенко начал красть, а ворам как известно денег не дают, вот так и был пpocран шанс для страны на резкий экономический рост, зато он себе карманы набил...а деньги сейчас все печатают...
GDV29 написав:Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!
На щастя, швидше всього, нічого нікуди не рвоне. 1. Локдауни-карантини значно сповільнили швидкість обертання грошей. Поки процес не відновився і Дельта з вересня знову притормозить процес 2. За президента зеленського знову неймовірно виросла частка тіньової економіки, на обслуговування якої пішли величезні кошти 3. Інші світові Центробанки емітували в рази більше валюти 4. Частина цих коштів вже вистрілила в інфляції 5. Значний ріст експорту і виправлення торгового і платіжного балансу теж стримуючий чинник