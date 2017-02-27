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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8009801080118012>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:40

  GDV29 написав:Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!

А теперь "знактоки вопрос": когда это все рванет?
https://twitter.com/_Smithchenko/status/1418497273105948675/photo/1Зображення

президинт порошенко, пришёл на волне Майдана, когда Украина была центром интереса всего мира, и весь мир был готов нас поддержать, в том числе и материально, евродепутатами был разработан план Маршалла для Украины на 100 ярдов евро, но президинт порошенко начал красть, а ворам как известно денег не дают, вот так и был пpocран шанс для страны на резкий экономический рост, зато он себе карманы набил...а деньги сейчас все печатают...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:45

  GDV29 написав:При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!

А теперь вопрос: когда это все рванет?


Скорей всего никогда. С чего бы ему рваться? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:48

  GDV29 написав:Вот интересный график динамики Ув. человека под ником Адам Смит: прирост денежной базы в Украине : - При президинте Порошенко +86 млрд грн за 5 лет. И при президенте зеленском +216 млрд грн за 25 месяцев!

А теперь вопрос: когда это все рванет?
https://twitter.com/_Smithchenko/status/1418497273105948675/photo/1Зображення

На щастя, швидше всього, нічого нікуди не рвоне.
1. Локдауни-карантини значно сповільнили швидкість обертання грошей. Поки процес не відновився і Дельта з вересня знову притормозить процес
2. За президента зеленського знову неймовірно виросла частка тіньової економіки, на обслуговування якої пішли величезні кошти
3. Інші світові Центробанки емітували в рази більше валюти
4. Частина цих коштів вже вистрілила в інфляції
5. Значний ріст експорту і виправлення торгового і платіжного балансу теж стримуючий чинник
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:56

  GDV29 написав: +216 млрд грн за 25 месяцев!
какой толк от этого прироста?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:04

  orest написав:2. За президента зеленського знову неймовірно виросла частка тіньової економіки, на обслуговування якої пішли величезні кошти


Все же не так неимоверно, как в первые годы президентства Порошенко :mrgreen: Вообще аргумент на грани фола, и использовать его приходится только чтобы отбить у вас желание превращать финансовый форум в площадку для политического агитпропа

Зображення

На падающем ВВП тенезация экономики растет ВСЕГДА! Это обусловлено желанием бизнеса и населения спрятать итак уплывающие из рук доходы от налогообложения. Ни в 2014-2015 гг, ни в 2020-м падение ВВП не было виной власти, а было обусловлено внешними неуправляемыми факторами (при Порошенко, соответственно, российской агрессией, при Зеленском - коронакризисом)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:13

  zРадио написав:
  orest написав:2. За президента зеленського знову неймовірно виросла частка тіньової економіки, на обслуговування якої пішли величезні кошти


Все же не так неимоверно, как в первые годы президентства Порошенко :mrgreen: Вообще аргумент на грани фола, и использовать его приходится только чтобы отбить у вас желание превращать финансовый форум в площадку для политического агитпропа

Зображення

На падающем ВВП тенезация экономики растет ВСЕГДА! Это обусловлено желанием бизнеса и населения спрятать итак уплывающие из рук доходы от налогообложения. Ни в 2014-2015 гг, ни в 2020-м падение ВВП не было виной власти, а было обусловлено внешними неуправляемыми факторами (при Порошенко, соответственно, российской агрессией, при Зеленском - коронакризисом)


https://interfax.com.ua/news/economic/641310.html
ВВП Украины начало падать еще с 4-го квартала 2019 г (уже при зеленском), задолго до короновируса...
Востаннє редагувалось GDV29 в П'ят 23 лип, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:14

  edvardd написав:но президинт порошенко начал красть, а ворам как известно денег не дают, вот так и был пpocран шанс для страны на резкий экономический рост, зато он себе карманы набил...а деньги сейчас все печатают...


Ваша риторика тоже не соответствует духу ветки :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:22

  GDV29 написав:https://interfax.com.ua/news/economic/641310.html
ВВП Украины начало падать еще с 4-го квартала 2019 г, задолго до короновируса...


Позвольте вас поправить - ВВП в 4-м кв 2019-го не падал, падали темпы его прироста (две большие разницы).

Причина падения темпов прироста - охлаждение всей мировой экономики, особенно, экономики ЕС, нашего ключевого торгового партнера

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Призываю интерпретировать экономическую динамику, анализируя экономические предпосылки, а не политические симпатии..
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:43

  zРадио написав:Призываю интерпретировать экономическую динамику, анализируя экономические предпосылки, а не политические симпатии..

Если быть точным, то в 1м квартале 2020 года влияния короны не было от слова совсем, а график уже показывает падение -2,7.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:12

  orest написав:На щастя, швидше всього, нічого нікуди не рвоне.
1. Локдауни-карантини значно сповільнили швидкість обертання грошей. Поки процес не відновився і Дельта з вересня знову притормозить процес
2. За президента зеленського знову неймовірно виросла частка тіньової економіки, на обслуговування якої пішли величезні кошти
3. Інші світові Центробанки емітували в рази більше валюти
4. Частина цих коштів вже вистрілила в інфляції
5. Значний ріст експорту і виправлення торгового і платіжного балансу теж стримуючий чинник

1. Виходить, що з вересня гривневий навіс буде зростати? :)
5. А якщо ціна на с/г продукцію і руду впаде?
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