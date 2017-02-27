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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8009801080118012
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:16

  aklex написав:
  zРадио написав:Призываю интерпретировать экономическую динамику, анализируя экономические предпосылки, а не политические симпатии..

Если быть точным, то в 1м квартале 2020 года влияния короны не было от слова совсем, а график уже показывает падение -2,7.


"Не было от слова совсем", при этом низшая точка финансовых рынков - это 23-е марта, а падать так и вовсе начали с 20-х чисел февраля...

Да в марте 2020-го была квинтэссенция коронакризиса! Вспомните хотя динамику курса гривны в доллару

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