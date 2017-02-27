aklex написав: zРадио написав:
Призываю интерпретировать экономическую динамику, анализируя экономические предпосылки, а не политические симпатии..
Если быть точным, то в 1м квартале 2020 года влияния короны не было от слова совсем, а график уже показывает падение -2,7.
"Не было от слова совсем", при этом низшая точка финансовых рынков - это 23-е марта, а падать так и вовсе начали с 20-х чисел февраля...
Да в марте 2020-го была квинтэссенция коронакризиса! Вспомните хотя динамику курса гривны в доллару