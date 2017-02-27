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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8009801080118012
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:16

  aklex написав:
  zРадио написав:Призываю интерпретировать экономическую динамику, анализируя экономические предпосылки, а не политические симпатии..

Если быть точным, то в 1м квартале 2020 года влияния короны не было от слова совсем, а график уже показывает падение -2,7.


"Не было от слова совсем", при этом низшая точка финансовых рынков - это 23-е марта, а падать так и вовсе начали с 20-х чисел февраля...

Да в марте 2020-го была квинтэссенция коронакризиса! Вспомните хотя динамику курса гривны в доллару

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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 06:54

  zРадио написав:
За ЖРС тоже взялись. Импорт снизили на 13%, цены скорректировались на 7%. Пока скромно - возможно, рассмотрение инфраструктурного пакета США поддерживает интерес рынка... Но планы у китайцев наполеоновские. Партия сказала "не дороже сотки" :mrgreen:

Iron ore price plunges on China’s move to cut steel production
https://www.mining.com/iron-ore-price-a ... roduction/

В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита.

Дело в том, что в этом году производство стали резко выросло во всем мире кроме Китая:

Глобальная выплавка стали в июне выросла на 12%
https://gmk.center/news/globalnaya-vypl ... sla-na-12/
Китай – 93,9 млн т (+1,5% по сравнению с июнем 2020 года);
Индия – 9,4 млн т (+21,4%);
Япония – 8,1 млн т (+44,4%);
США – 7,1 млн т (+44,4%);
Россия – 6,4 млн т (+11,4%);
Южная Корея – 6,0 млн т (+17,3%);
Германия – 3,4 млн т (+38,2%);
Турция – 3,4 млн т (+17,9%);
Бразилия – 3,1 млн т (+45,2%);

Попытка Китая урезать производство на 10-20% приведет к повышению производства в других странах. Цены остануться теми же. Свободных мощностей вне Китая предостаточно. В Украине, например, выросло среднесуточное производство чугуна на 5% июнь 21 к маю 21, а экспорт руды увеличился через западную границу и порты Дуная. Экспорт ЖРС через порт Южный - только упал.

В целом от попыток китайского правительство остудить рынок ЖРС влияние на курс гривны может быть не раньше ноября этого года. И не факт что это вмешательство не приведет к новому скачку цен из-за глобального спроса и остановки инвестиций в новые мощности.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:15

  asti написав:Немного не в тему, но кто-нибудь собирается участвовать в добровольном всеобщем декларировании и если да, то каким образом?

Нет никакого всеобщего декларирования, есть всеобщая амнтстия капитала.

Которой могут воспользоваться исключительно те кто скрысил (не заплатил налоги) на сумму более 400 000 гривен и эти деньги не проел, а держит на счету в банке, в наличке дома или купил на них квартиру, машину, самолёт, телеканал. Конечно при условии что его загрызла совесть или он хочет отбелить свой капитал ради будущих инвестициий - и потому решил уплатить 2,5-9% налога вместо неуплаченных ранее 18%
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:21

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Я за ужесточение монетарной политики по другим причинам, нельзя наводнять экономику необеспеченными деньгами, у нас и так хватает доходов у людей которые ничего ценного не производят. Рост импорта и инфляция здесь вторичны, причина в дисбалансе, учитель от которого зависит будущее нации получает 5 копеек, а топ чиновник - миллионы. Ладно бы те чиновники улучшали жизнь, поднимали соц стандарты, боролись с бедностью. В чем их эффективность?

В этом и последующем годах эмиссия денег будет замещена потрошением матрацев украинцев через коммунальные тарифы.


А у нас разве что-то бывает тем, кто годами не платит коммуналку? Кого-то уже выселили из квартиры за это. А с потрошением матрасов ревальвация гривни тоже нормально справляется.
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