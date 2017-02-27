"Не было от слова совсем", при этом низшая точка финансовых рынков - это 23-е марта, а падать так и вовсе начали с 20-х чисел февраля...
Да в марте 2020-го была квинтэссенция коронакризиса! Вспомните хотя динамику курса гривны в доллару
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:16
"Не было от слова совсем", при этом низшая точка финансовых рынков - это 23-е марта, а падать так и вовсе начали с 20-х чисел февраля...
Да в марте 2020-го была квинтэссенция коронакризиса! Вспомните хотя динамику курса гривны в доллару
Додано: Суб 24 лип, 2021 06:54
В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита.
Дело в том, что в этом году производство стали резко выросло во всем мире кроме Китая:
Глобальная выплавка стали в июне выросла на 12%
Попытка Китая урезать производство на 10-20% приведет к повышению производства в других странах. Цены остануться теми же. Свободных мощностей вне Китая предостаточно. В Украине, например, выросло среднесуточное производство чугуна на 5% июнь 21 к маю 21, а экспорт руды увеличился через западную границу и порты Дуная. Экспорт ЖРС через порт Южный - только упал.
В целом от попыток китайского правительство остудить рынок ЖРС влияние на курс гривны может быть не раньше ноября этого года. И не факт что это вмешательство не приведет к новому скачку цен из-за глобального спроса и остановки инвестиций в новые мощности.
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:15
Нет никакого всеобщего декларирования, есть всеобщая амнтстия капитала.
Которой могут воспользоваться исключительно те кто скрысил (не заплатил налоги) на сумму более 400 000 гривен и эти деньги не проел, а держит на счету в банке, в наличке дома или купил на них квартиру, машину, самолёт, телеканал. Конечно при условии что его загрызла совесть или он хочет отбелить свой капитал ради будущих инвестициий - и потому решил уплатить 2,5-9% налога вместо неуплаченных ранее 18%
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:21
А у нас разве что-то бывает тем, кто годами не платит коммуналку? Кого-то уже выселили из квартиры за это. А с потрошением матрасов ревальвация гривни тоже нормально справляется.
|