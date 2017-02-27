Додано: Суб 24 лип, 2021 06:54

zРадио написав:

За ЖРС тоже взялись. Импорт снизили на 13%, цены скорректировались на 7%. Пока скромно - возможно, рассмотрение инфраструктурного пакета США поддерживает интерес рынка... Но планы у китайцев наполеоновские. Партия сказала "не дороже сотки"



Iron ore price plunges on China’s move to cut steel production

https://www.mining.com/iron-ore-price-a ... roduction/ За ЖРС тоже взялись. Импорт снизили на 13%, цены скорректировались на 7%. Пока скромно - возможно, рассмотрение инфраструктурного пакета США поддерживает интерес рынка... Но планы у китайцев наполеоновские. Партия сказала "не дороже сотки"

Китай – 93,9 млн т (+1,5% по сравнению с июнем 2020 года);

Индия – 9,4 млн т (+21,4%);

Япония – 8,1 млн т (+44,4%);

США – 7,1 млн т (+44,4%);

Россия – 6,4 млн т (+11,4%);

Южная Корея – 6,0 млн т (+17,3%);

Германия – 3,4 млн т (+38,2%);

Турция – 3,4 млн т (+17,9%);

Бразилия – 3,1 млн т (+45,2%);



В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита.Дело в том, что в этом году производство стали резко выросло во всем мире кроме Китая:Глобальная выплавка стали в июне выросла на 12%Попытка Китая урезать производство на 10-20% приведет к повышению производства в других странах. Цены остануться теми же. Свободных мощностей вне Китая предостаточно. В Украине, например, выросло среднесуточное производство чугуна на 5% июнь 21 к маю 21, а экспорт руды увеличился через западную границу и порты Дуная. Экспорт ЖРС через порт Южный - только упал.В целом от попыток китайского правительство остудить рынок ЖРС влияние на курс гривны может быть не раньше ноября этого года. И не факт что это вмешательство не приведет к новому скачку цен из-за глобального спроса и остановки инвестиций в новые мощности.