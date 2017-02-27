zРадио написав: За ЖРС тоже взялись. Импорт снизили на 13%, цены скорректировались на 7%. Пока скромно - возможно, рассмотрение инфраструктурного пакета США поддерживает интерес рынка... Но планы у китайцев наполеоновские. Партия сказала "не дороже сотки"
В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита.
Дело в том, что в этом году производство стали резко выросло во всем мире кроме Китая:
Китай – 93,9 млн т (+1,5% по сравнению с июнем 2020 года); Индия – 9,4 млн т (+21,4%); Япония – 8,1 млн т (+44,4%); США – 7,1 млн т (+44,4%); Россия – 6,4 млн т (+11,4%); Южная Корея – 6,0 млн т (+17,3%); Германия – 3,4 млн т (+38,2%); Турция – 3,4 млн т (+17,9%); Бразилия – 3,1 млн т (+45,2%);
Попытка Китая урезать производство на 10-20% приведет к повышению производства в других странах. Цены остануться теми же. Свободных мощностей вне Китая предостаточно. В Украине, например, выросло среднесуточное производство чугуна на 5% июнь 21 к маю 21, а экспорт руды увеличился через западную границу и порты Дуная. Экспорт ЖРС через порт Южный - только упал.
В целом от попыток китайского правительство остудить рынок ЖРС влияние на курс гривны может быть не раньше ноября этого года. И не факт что это вмешательство не приведет к новому скачку цен из-за глобального спроса и остановки инвестиций в новые мощности.
asti написав:Немного не в тему, но кто-нибудь собирается участвовать в добровольном всеобщем декларировании и если да, то каким образом?
Нет никакого всеобщего декларирования, есть всеобщая амнтстия капитала.
Которой могут воспользоваться исключительно те кто скрысил (не заплатил налоги) на сумму более 400 000 гривен и эти деньги не проел, а держит на счету в банке, в наличке дома или купил на них квартиру, машину, самолёт, телеканал. Конечно при условии что его загрызла совесть или он хочет отбелить свой капитал ради будущих инвестициий - и потому решил уплатить 2,5-9% налога вместо неуплаченных ранее 18%
vitaliian написав:Я за ужесточение монетарной политики по другим причинам, нельзя наводнять экономику необеспеченными деньгами, у нас и так хватает доходов у людей которые ничего ценного не производят. Рост импорта и инфляция здесь вторичны, причина в дисбалансе, учитель от которого зависит будущее нации получает 5 копеек, а топ чиновник - миллионы. Ладно бы те чиновники улучшали жизнь, поднимали соц стандарты, боролись с бедностью. В чем их эффективность?
В этом и последующем годах эмиссия денег будет замещена потрошением матрацев украинцев через коммунальные тарифы.
А у нас разве что-то бывает тем, кто годами не платит коммуналку? Кого-то уже выселили из квартиры за это. А с потрошением матрасов ревальвация гривни тоже нормально справляется.
Denik написав:В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита.
Спасибо за детальный ответ. Мне тоже кажется, что у китайцев недостаточно инструментов - в капитал BHP и RIO их неспроста не пускают. А вот с ужесточением ДКП ФРС руда, как и остальные коммоды, будет лететь вниз аж гай гуде. В позитивном сценарии - это февраль 2022-го после ухода Еремы Павловича. В негативном - уже ноябрь-декабрь, а то и чутка раньше на ожиданиях
zРадио написав:Спасибо за детальный ответ. Мне тоже кажется, что у китайцев недостаточно инструментов - в капитал BHP и RIO их неспроста не пускают. А вот с ужесточением ДКП ФРС руда, как и остальные коммоды, будет лететь вниз аж гай гуде. В позитивном сценарии - это февраль 2022-го после ухода Еремы Павловича. В негативном - уже ноябрь-декабрь, а то и чутка раньше на ожиданиях
У меня вообще ощущение, что Rio Tinto & BHP устроили что-то типа железорудного ОПЭК - следят что бы запасы в Китае не поднимались. В долгосроке есть 2 драйвера: - высокий спрос со стороны ветроэнергетики и строительства ЛЭП; - исчерпание легкодобываемых запасов в Австралии.