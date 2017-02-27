Додано: Суб 24 лип, 2021 14:56

Я дико удивлён и рад, что курс никомуненужного не 30 или 50 уже сейчас.

Ведь сделка Байдена с Меркель о достройке серверного потока 2 развяжет Путину руки в отношении восточных областей Украины. Он для этого и строил газопроводы в обход Украины. Наша газотранспортная система служила надёжным "щитом".

Но ещё есть надаежда что:

1) конгресс США не одобрит соглашение Байдена по СП-2;

2) до пуска в эксплуатацию СП-2 год (имхо) будет время.

Так что Путину с Миллером рано ещё радоваться, что они "уделали" Украину.



Имхо, наша ГТС физически уже устарела (время пришло).

Но она наш надёжный щит.