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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:15
asti написав:
Немного не в тему, но кто-нибудь собирается участвовать в добровольном всеобщем декларировании и если да, то каким образом?
Нет никакого всеобщего декларирования, есть всеобщая амнтстия капитала.
Которой могут воспользоваться исключительно те кто скрысил (не заплатил налоги) на сумму более
400 000 гривен и эти деньги не проел
, а держит на счету в банке, в наличке дома или купил на них квартиру, машину, самолёт, телеканал. Конечно при условии что его загрызла совесть или он хочет отбелить свой капитал ради будущих инвестициий - и потому решил уплатить 2,5-9% налога вместо неуплаченных ранее 18%
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Додано: Суб 24 лип, 2021 09:21
Zebra написав: vitaliian написав:
Я за ужесточение монетарной политики по другим причинам, нельзя наводнять экономику необеспеченными деньгами, у нас и так хватает доходов у людей которые ничего ценного не производят. Рост импорта и инфляция здесь вторичны, причина в дисбалансе, учитель от которого зависит будущее нации получает 5 копеек, а топ чиновник - миллионы. Ладно бы те чиновники улучшали жизнь, поднимали соц стандарты, боролись с бедностью. В чем их эффективность?
В этом и последующем годах эмиссия денег будет замещена потрошением матрацев украинцев через коммунальные тарифы.
А у нас разве что-то бывает тем, кто годами не платит коммуналку? Кого-то уже выселили из квартиры за это. А с потрошением матрасов ревальвация гривни тоже нормально справляется.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 09:57
Denik написав:
В случае ЖРС дырку от бублика китайские власти получат, а не сотку. Искусственно уронили только фьючерс со 190 до 176. Спотовые цены как были 220 так и остались на руду 62%. Окатыши 65-67% и концентрат 69%, которые экспортирует Украина так и остались + 50$ к рынку. Я думаю, что и фьючерсы вернуться назад по причине дефицита.
Спасибо за детальный ответ. Мне тоже кажется, что у китайцев недостаточно инструментов - в капитал BHP и RIO их неспроста не пускают. А вот с ужесточением ДКП ФРС руда, как и остальные коммоды, будет лететь вниз аж гай гуде. В позитивном сценарии - это февраль 2022-го после ухода Еремы Павловича. В негативном - уже ноябрь-декабрь, а то и чутка раньше на ожиданиях
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Додано: Суб 24 лип, 2021 10:14
kluychkooleg написав:
А у нас разве что-то бывает тем, кто годами не платит коммуналку? Кого-то уже выселили из квартиры за это. А с потрошением матрасов ревальвация гривни тоже нормально справляется.
Да уже бывает, благодаря доп. полномочиям суд. исполнителям...
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:08
zРадио написав:
Спасибо за детальный ответ. Мне тоже кажется, что у китайцев недостаточно инструментов - в капитал BHP и RIO их неспроста не пускают. А вот с ужесточением ДКП ФРС руда, как и остальные коммоды, будет лететь вниз аж гай гуде. В позитивном сценарии - это февраль 2022-го после ухода Еремы Павловича. В негативном - уже ноябрь-декабрь, а то и чутка раньше на ожиданиях
У меня вообще ощущение, что Rio Tinto & BHP устроили что-то типа железорудного ОПЭК - следят что бы запасы в Китае не поднимались. В долгосроке есть 2 драйвера:
- высокий спрос со стороны ветроэнергетики и строительства ЛЭП;
- исчерпание легкодобываемых запасов в Австралии.
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Denik
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:56
Я дико удивлён и рад, что курс никомуненужного не 30 или 50 уже сейчас.
Ведь сделка Байдена с Меркель о достройке серверного потока 2 развяжет Путину руки в отношении восточных областей Украины. Он для этого и строил газопроводы в обход Украины. Наша газотранспортная система служила надёжным "щитом".
Но ещё есть надаежда что:
1) конгресс США не одобрит соглашение Байдена по СП-2;
2) до пуска в эксплуатацию СП-2 год (имхо) будет время.
Так что Путину с Миллером рано ещё радоваться, что они "уделали" Украину.
Имхо, наша ГТС физически уже устарела (время пришло).
Но она наш надёжный щит.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 24 лип, 2021 15:44, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:01
vitaliian написав: GDV29 написав:
Приветсвую. Если не секрет в каких банках есть 10 % годовых на текущих счетах? "На текущих" - это с возможностью снятия в любой момент воемени?
уже ни в каких. до 9% в альянсе и 8,5% у форварда. для жадных есть аккорд 10,5% на 3 месяца.
Робяты,на этой планете пошел процесс нормализации кредитно-денежной политики,то бишь роста ставок.Тизо и незаметно.Конечно,Пауэлл будет и дальше рассказывать сказки про рост экономики и рынок труда,но никакому вменяемому правительству гиперинфляция с вакцинированным населением с кучей дешёвых денег на руках не нужна.Ставки будут поднимать.Золото и металлы сольют.Пока деньги ещё дешевы-ПОКУПАЙТЕ ДЕНЬГИ!Вырастут ставки-присматривайте активы,имея деньги,конечно
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Додано: Суб 24 лип, 2021 15:33
Denik написав:
У меня вообще ощущение, что Rio Tinto & BHP устроили что-то типа железорудного ОПЭК - следят что бы запасы в Китае не поднимались.
И правильно. Пока не найдется тот, кто способен обломать им рога (а капитал там, де факто, еще викторианской эпохи). Правда, даже наличие ОПЭК не гарантирует его участникам вечный рынок продавца... так что это лучше, чем ничего, но не гарантия
Denik написав:
В долгосроке есть 2 драйвера:
- высокий спрос со стороны ветроэнергетики и строительства ЛЭП;
- исчерпание легкодобываемых запасов в Австралии.
До начала эпохи освоения космоса не верю в долгосрочные росты сырья и т.н. суперциклы. Единственная причина текущего взлета - сверхмягкая политика центральных банков, близкая к своему завершению. Мировое население растет минимальными за 2 века темпами, а разведка запасов хронически превышает их добычу. Длинных предпосылок для роста цен нет. Сырье 21-го века - это информация. Вот, куда ушла добавленная стоимость...
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Додано: Суб 24 лип, 2021 16:04
Дозволю собі не погодитись з деякими пунктами
orest написав:
На щастя, швидше всього, нічого нікуди не рвоне.
1. Локдауни-карантини значно сповільнили швидкість обертання грошей. Поки процес не відновився і Дельта з вересня знову притормозить процес
Дельта нічого не притормозить....бо вона йде з Індії, в якій...в перерахунку на душу населення в 8 рази менше смертей ніж в Україні
40 000 000 Україна = 50 000 смертей = 1,25 смерті на кожну 1000
1 366 000 000Індія = 418 000 смертей =0,31 смерті на кожну тисячу
orest написав:
2. За президента зеленського знову неймовірно виросла частка тіньової економіки, на обслуговування якої пішли величезні кошти
Тут уточнююче запитання
1 Економіка складається з офіційної і сіро/чорна
2 Якщо збільшилась частка сіро/чорної.. то зменшилась частка офіційної
Де тут звязування грошей? Ті що обслуговували офіційну перетекли в неофіційну
3 Якщо ж частка офіційно залишилась на попередньому рівні, а неофіційна зросла і забрала під своє обслуговування часку надрукованих коштів - то зеленському треба памятник ставити,як особі яка збільшила благополуччя Українців
Чим більша економіка - тим більше можемо спожити.
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