edvardd написав:вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...
По нерезидентам еще нет никаких цифр. А вот по экспорту - есть. До 20.07 стоял экспорт зерна. С 21 активно пошел. Но самое интересное начнется, когда пойдет активная торговля подсолнечником и обмен валют под выплаты налога на рекордную прибыль за 2 квартал металлургами.
как идёт оплата за зерно- по факту отгрузки или получения?
Обычно платят по факту погрузки на судно.
Те кто ожидают гигантские поступления от налога на прибыль за 2 квартал должны так же учитывать, что в этом году граница квартальных платежей сместилась с 20 до 40 млн. год. Те кто в прошлом году платил прибыль поквартально, и оборот составил от 20 до 40 млн. год. в этом году сдадут годовую декларацию и заплатят прибыль уже в 2022 году. А таких много. В принципе большинство частных прибыльных региональных предприятий попадают в эту категорию.
Експорт продуктів нафтопереробки з України в січні-травні 2021 року збільшився в 1,8 раза – до 203 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (115 тис. т). При цьому за підсумком червня на зовнішні ринки було відправлено 34,5 тис. т, що втричі більше від показника червня-2020.
GDV29 написав:Приветсвую. Если не секрет в каких банках есть 10 % годовых на текущих счетах? "На текущих" - это с возможностью снятия в любой момент воемени?
уже ни в каких. до 9% в альянсе и 8,5% у форварда. для жадных есть аккорд 10,5% на 3 месяца.
Робяты,на этой планете пошел процесс нормализации кредитно-денежной политики,то бишь роста ставок.Тизо и незаметно.Конечно,Пауэлл будет и дальше рассказывать сказки про рост экономики и рынок труда,но никакому вменяемому правительству гиперинфляция с вакцинированным населением с кучей дешёвых денег на руках не нужна.Ставки будут поднимать.Золото и металлы сольют.Пока деньги ещё дешевы-ПОКУПАЙТЕ ДЕНЬГИ!Вырастут ставки-присматривайте активы,имея деньги,конечно
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...