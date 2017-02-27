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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8010801180128013
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:45

  edvardd написав:
  Denik написав:
  edvardd написав:вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...

По нерезидентам еще нет никаких цифр. А вот по экспорту - есть.
До 20.07 стоял экспорт зерна. С 21 активно пошел. Но самое интересное начнется, когда пойдет активная торговля подсолнечником и обмен валют под выплаты налога на рекордную прибыль за 2 квартал металлургами.

как идёт оплата за зерно- по факту отгрузки или получения?


Обычно платят по факту погрузки на судно.

Те кто ожидают гигантские поступления от налога на прибыль за 2 квартал должны так же учитывать, что в этом году граница квартальных платежей сместилась с 20 до 40 млн. год. Те кто в прошлом году платил прибыль поквартально, и оборот составил от 20 до 40 млн. год. в этом году сдадут годовую декларацию и заплатят прибыль уже в 2022 году. А таких много. В принципе большинство частных прибыльных региональных предприятий попадают в эту категорию.
viy
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:27

Експорт продуктів нафтопереробки з України в січні-травні 2021 року збільшився в 1,8 раза – до 203 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (115 тис. т). При цьому за підсумком червня на зовнішні ринки було відправлено 34,5 тис. т, що втричі більше від показника червня-2020.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Когда за праздничным столом будут обсуждаться ОВГЗ, а не политика, вакцины, наряды
одной знакомой и хахали другой - Это будет сигналом что из ОВГЗ надо бежать)
сейчас в топе тарифы, из тарифов надо бежать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:56

  vitaliian написав:
  viy написав:Когда за праздничным столом будут обсуждаться ОВГЗ, а не политика, вакцины, наряды
одной знакомой и хахали другой - Это будет сигналом что из ОВГЗ надо бежать)
сейчас в топе тарифы, из тарифов надо бежать.


Это да, цены на газ в этом году врядли уменьшатся, поэтому на прошлой неделе раскошелился на индивидуальный счетчик для отопления, будем посмотреть за сколько отобьется)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:24

  goldfinger написав:
  vitaliian написав:
  GDV29 написав:Приветсвую. Если не секрет в каких банках есть 10 % годовых на текущих счетах? "На текущих" - это с возможностью снятия в любой момент воемени?
уже ни в каких. до 9% в альянсе и 8,5% у форварда. для жадных есть аккорд 10,5% на 3 месяца.

Робяты,на этой планете пошел процесс нормализации кредитно-денежной политики,то бишь роста ставок.Тизо и незаметно.Конечно,Пауэлл будет и дальше рассказывать сказки про рост экономики и рынок труда,но никакому вменяемому правительству гиперинфляция с вакцинированным населением с кучей дешёвых денег на руках не нужна.Ставки будут поднимать.Золото и металлы сольют.Пока деньги ещё дешевы-ПОКУПАЙТЕ ДЕНЬГИ!Вырастут ставки-присматривайте активы,имея деньги,конечно :)

хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 07:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так те кто сидят на печатном станке и дали обесценить долговые обязательства. Если мир на пороге гипера займите 100куе, потом отдадите с одной зарплаты)
vitaliian
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