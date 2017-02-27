Додано: Суб 24 лип, 2021 17:45

edvardd написав: Denik написав: edvardd написав: вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика... вы неправы, сколько мы имели боковик? и как только нерезы вышли с хорошим избытком - имеем выход из боковика...

По нерезидентам еще нет никаких цифр. А вот по экспорту - есть.

До 20.07 стоял экспорт зерна. С 21 активно пошел. Но самое интересное начнется, когда пойдет активная торговля подсолнечником и обмен валют под выплаты налога на рекордную прибыль за 2 квартал металлургами. По нерезидентам еще нет никаких цифр. А вот по экспорту - есть.До 20.07 стоял экспорт зерна. С 21 активно пошел. Но самое интересное начнется, когда пойдет активная торговля подсолнечником и обмен валют под выплаты налога на рекордную прибыль за 2 квартал металлургами.

как идёт оплата за зерно- по факту отгрузки или получения? как идёт оплата за зерно- по факту отгрузки или получения?

Обычно платят по факту погрузки на судно.Те кто ожидают гигантские поступления от налога на прибыль за 2 квартал должны так же учитывать, что в этом году граница квартальных платежей сместилась с 20 до 40 млн. год. Те кто в прошлом году платил прибыль поквартально, и оборот составил от 20 до 40 млн. год. в этом году сдадут годовую декларацию и заплатят прибыль уже в 2022 году. А таких много. В принципе большинство частных прибыльных региональных предприятий попадают в эту категорию.