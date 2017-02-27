RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8011801280138014
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 16:17

На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
fin
 
Повідомлень: 609
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 16:19

  fin написав:На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......

На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
GDV29
 
Повідомлень: 442
З нами з: 25.11.13
Подякував: 665 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8011801280138014
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: roni74t і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2673, 2674, 2675
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26744 4369038
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 16:03
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 95, 96, 97
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
964 598437
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 10:37
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2470482
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.