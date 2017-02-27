|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:17
На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
-
fin
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:19
fin написав:
На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26744
|4369043
|
|
|964
|598439
|
Нед 25 лип, 2021 10:37
Mirax
|
|7579
|2470490
|
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ