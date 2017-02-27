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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8011801280138014
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 16:17

На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 16:19

  fin написав:На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......

На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 17:18

  edvardd написав:хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...

так когда там США перестанет быть государством ?
Июль месяц уже, пора бы :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 18:16

  GDV29 написав:
  fin написав:На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......

На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
Думаю август ещё пропетляем, а дальше только вверх.
fin
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 22:15

запомните этот твит)

Вангую с вероятностью 50% в ближайшие 10 лет, и с вероятностью 90% в ближайшие 20 лет ситуацию критического дефицита продовольствия (аналогичную дефициту медицинских масок весной 2020 года). Дипломаты с наличкой в дипломатах будут бегать по миру и искать что пожрать.
Основная причина - отставание агротехнологий от климатических изменений. Земля без влаги в почве никому не будет нужна.
viy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:07

  viy написав:Вангую с вероятностью 50% в ближайшие 10 лет, и с вероятностью 90% в ближайшие 20 лет ситуацию критического дефицита продовольствия (аналогичную дефициту медицинских масок весной 2020 года). Дипломаты с наличкой в дипломатах будут бегать по миру и искать что пожрать.
Основная причина - отставание агротехнологий от климатических изменений. Земля без влаги в почве никому не будет нужна.

Еще добавится такой фактор как нестабильный климат. Массовые наводнения войдут в обыденность. Будет смывать урожай раз за разом.

Сушите сухари.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:48

  pesikot написав:
  edvardd написав:хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...

так когда там США перестанет быть государством ?


Поясните откуда такой вывод, в чем связь?

Гиперинфляция все валюты затронет, следуя Вашей логике все перестанут быть государствами?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Земля без влаги в почве никому не будет нужна.

Слава тебе госпади что китайцы прочитав это не скупят украинские черноземы.
vitaliy_berdinskikh
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