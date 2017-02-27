|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:17
На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
-
fin
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:19
fin написав:
На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
-
GDV29
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 25.11.13
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:18
edvardd написав:
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так когда там США перестанет быть государством ?
Июль месяц уже, пора бы
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5985
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 1156 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 25 лип, 2021 18:16
GDV29 написав: fin написав:
На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
Думаю август ещё пропетляем, а дальше только вверх.
-
fin
-
-
- Повідомлень: 610
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 22:15
Вангую с вероятностью 50% в ближайшие 10 лет, и с вероятностью 90% в ближайшие 20 лет ситуацию критического дефицита продовольствия (аналогичную дефициту медицинских масок весной 2020 года). Дипломаты с наличкой в дипломатах будут бегать по миру и искать что пожрать.
Основная причина - отставание агротехнологий от климатических изменений. Земля без влаги в почве никому не будет нужна.
-
viy
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 23:07
viy написав:
Вангую с вероятностью 50% в ближайшие 10 лет, и с вероятностью 90% в ближайшие 20 лет ситуацию критического дефицита продовольствия (аналогичную дефициту медицинских масок весной 2020 года). Дипломаты с наличкой в дипломатах будут бегать по миру и искать что пожрать.
Основная причина - отставание агротехнологий от климатических изменений. Земля без влаги в почве никому не будет нужна.
Еще добавится такой фактор как нестабильный климат. Массовые наводнения войдут в обыденность. Будет смывать урожай раз за разом.
Сушите сухари.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10198
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 1922 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 лип, 2021 23:48
pesikot написав: edvardd написав:
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так когда там США перестанет быть государством ?
Поясните откуда такой вывод, в чем связь?
Гиперинфляция все валюты затронет, следуя Вашей логике все перестанут быть государствами?
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 23:52
viy написав:
Земля без влаги в почве никому не будет нужна.
Слава тебе госпади что китайцы прочитав это не скупят украинские черноземы.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4822
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|965
|611023
|
|
|26747
|4395016
|
Нед 25 лип, 2021 21:09
Zebra
|
|7579
|2499193
|
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ
|