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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:18
edvardd написав:
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так когда там США перестанет быть государством ?
Июль месяц уже, пора бы
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pesikot
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:16
GDV29 написав: fin написав:
На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
Думаю август ещё пропетляем, а дальше только вверх.
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fin
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Додано: Нед 25 лип, 2021 23:48
pesikot написав: edvardd написав:
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так когда там США перестанет быть государством ?
Поясните откуда такой вывод, в чем связь?
Гиперинфляция все валюты затронет, следуя Вашей логике все перестанут быть государствами?
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Цитрин
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Додано: Пон 26 лип, 2021 07:45
Цитрин написав: pesikot написав: edvardd написав:
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так когда там США перестанет быть государством ?
Поясните откуда такой вывод, в чем связь?
Гиперинфляция все валюты затронет, следуя Вашей логике все перестанут быть государствами?
Надо иметь хоть немного воображения и чувства юмора (pesikot
это имеет) и проводить параллели для фразы, в духе рос.пропоганды, "запад на пороге гипера", т.е. подразумевается, что не запад далеко от гипера.
Та же рос.пропоганда не смолкает "США распадется" и в том же духе.
Цепочка выстроилась? Или...
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