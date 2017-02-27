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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:18
edvardd написав:
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так когда там США перестанет быть государством ?
Июль месяц уже, пора бы
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pesikot
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Додано: Нед 25 лип, 2021 18:16
GDV29 написав: fin написав:
На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......
На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
Думаю август ещё пропетляем, а дальше только вверх.
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fin
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Додано: Нед 25 лип, 2021 23:48
pesikot написав: edvardd написав:
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так когда там США перестанет быть государством ?
Поясните откуда такой вывод, в чем связь?
Гиперинфляция все валюты затронет, следуя Вашей логике все перестанут быть государствами?
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Цитрин
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Додано: Пон 26 лип, 2021 07:45
Цитрин написав: pesikot написав: edvardd написав:
хотят-нехотят, а есть слухи, что запад на пороге гипера...
так когда там США перестанет быть государством ?
Поясните откуда такой вывод, в чем связь?
Гиперинфляция все валюты затронет, следуя Вашей логике все перестанут быть государствами?
Надо иметь хоть немного воображения и чувства юмора (pesikot
это имеет) и проводить параллели для фразы, в духе рос.пропоганды, "запад на пороге гипера", т.е. подразумевается, что не запад далеко от гипера.
Та же рос.пропоганда не смолкает "США распадется" и в том же духе.
Цепочка выстроилась? Или...
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Додано: Пон 26 лип, 2021 09:00
Мда-а-а-а. Ревальвация на марше полным ходом. 26,96 на Инвестинге. На каких уровнях сегодня НБУ будет тормозить?
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kluychkooleg
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Додано: Пон 26 лип, 2021 09:08
kluychkooleg написав:
Мда-а-а-а. Ревальвация на марше полным ходом. 26,96 на Инвестинге. На каких уровнях сегодня НБУ будет тормозить?
он же сказал тормозить не будет в рамках борьбы с инфляцией.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 26 лип, 2021 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 09:08
somilitark написав: vitaliian написав: viy написав:
Когда за праздничным столом будут обсуждаться ОВГЗ, а не политика, вакцины, наряды
одной знакомой и хахали другой - Это будет сигналом что из ОВГЗ надо бежать)
сейчас в топе тарифы, из тарифов надо бежать.
Под мостом в картонной коробке из под холодильника предлагаете жить?
Это наверное очень увлекательно, раз вы так твёрдо и уверенно заявляете, но просто такой выход из ситуации не всем подходит)))
Что завтра на межбанке?
Отскок от уровня 27.05 или прокол 27 вниз?
Думаю скучно точно не будет...
Наличка в пятницу вечером рисовала 27.08 на 27.15, но вчера перешла на 27.05 на 27.12.
В Харькове все популярные обменки стоят, как вкопанные - 27,05 - 27,15.
А в банках-онлайн уже по 27,02 есть продажа.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 26 лип, 2021 09:09
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Мда-а-а-а. Ревальвация на марше полным ходом. 26,96 на Инвестинге. На каких уровнях сегодня НБУ будет тормозить?
он же сказал тормозить не будет в рамках борьбы с инфляцией.
Ну в пятницу же тормозил. Дважды.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 09:36
Папа с утра уже на рынке. Он опять собирает оффера в районе 26,98.
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