|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:01
27.00-27.03/27.09-27.13
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11366
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 4063 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:04
odessit2007 написав:
27.00-27.03/27.09-27.13
Брать по 27,03 или не брать - вот в чем вопрос!
To buy or not to buy?
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:13
kluychkooleg
вийшов з гривні на 90% по 27.05
спокійний сон важливіший
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1617
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26757
|4430752
|
Пон 26 лип, 2021 11:08
Zebra
|
|965
|628873
|
|
|7579
|2538170
|
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ