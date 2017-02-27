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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:01

27.00-27.03/27.09-27.13
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:04

  odessit2007 написав:27.00-27.03/27.09-27.13


Брать по 27,03 или не брать - вот в чем вопрос!
To buy or not to buy?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:13

kluychkooleg
вийшов з гривні на 90% по 27.05
спокійний сон важливіший :)
stas_rst
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