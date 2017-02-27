Брать по 27,03 или не брать - вот в чем вопрос!
To buy or not to buy?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:04
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:34
Не факт - он зимою 2019/2020 зовсім по іншому все повернули. Чому би не повторити? Тим більше вже якось традиційно до кінця року появляються значні але малопередбучавані раніше кошти. Зараз МВФ ніби щось відслюнявить.
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:37
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:50
kluychkooleg а ви зранку не дивіться пийте каву і думайте про спокій і про час, який не потратите на контроль графіків.
Я провтикав 26.95 14-15 червня, тепере уже вирішив до 27.0 не чекати.
За той час вигріб 1,4 % чистими на вільних гривневих рахунках. Тобто, без втрат від базового мінімуму 26.95 у червні, на моменті міг відкупитись по 27.32. Натомість, взяв по 27.05.
У складніші прорахунки з усередненням не ліз. Часу на це немає. І відпустка скоро, а сидіти в телепоні на пляжі чи ресторані і моніторити курси - некомільфо.
Сподіватись на зиму і повторення 2019 - не варто, імхо. Не ті вихідні умови задачі. Ніхто до нас в ОВГЗ не полізе уже такими темпами.
Осінь буде веселою як в політичному, так і економічному аспекті. Це 100%.
Якщо любите ризикувати, спробуйте.
Усе написане - власна думка, без спроб схилити до неї інших
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:31
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:40
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:42
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
10 і 15 % форвард. В розрахунок взяв 2 місяці - з моменту заходу основної суми на ці рахунки + моно останній стовпчик піврічний закінчився.
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