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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8013801480158016>
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:04

  odessit2007 написав:27.00-27.03/27.09-27.13


Брать по 27,03 или не брать - вот в чем вопрос!
To buy or not to buy?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:13

kluychkooleg
вийшов з гривні на 90% по 27.05
спокійний сон важливіший :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:34

  fin написав:
  GDV29 написав:
  fin написав:На неделе ныряем ниже 27. Скупайтесь кто не успел в прошлый раз. Дальше осень и на север.......

На Ваш взгляд, весь август 2021 г. будет время для откупа? Или после 20 августа смотрим на север?
Думаю август ещё пропетляем, а дальше только вверх.


Не факт - он зимою 2019/2020 зовсім по іншому все повернули. Чому би не повторити? Тим більше вже якось традиційно до кінця року появляються значні але малопередбучавані раніше кошти. Зараз МВФ ніби щось відслюнявить.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:37

  stas_rst написав:kluychkooleg
вийшов з гривні на 90% по 27.05
спокійний сон важливіший :)


В долларе сладко спится, но утром настроение резко падает, когда видишь, что гривня еще на 15 копеек укрепилась.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:50

kluychkooleg а ви зранку не дивіться :) пийте каву і думайте про спокій і про час, який не потратите на контроль графіків.
Я провтикав 26.95 14-15 червня, тепере уже вирішив до 27.0 не чекати.
За той час вигріб 1,4 % чистими на вільних гривневих рахунках. Тобто, без втрат від базового мінімуму 26.95 у червні, на моменті міг відкупитись по 27.32. Натомість, взяв по 27.05.
У складніші прорахунки з усередненням не ліз. Часу на це немає. І відпустка скоро, а сидіти в телепоні на пляжі чи ресторані і моніторити курси - некомільфо.
Сподіватись на зиму і повторення 2019 - не варто, імхо. Не ті вихідні умови задачі. Ніхто до нас в ОВГЗ не полізе уже такими темпами.
Осінь буде веселою як в політичному, так і економічному аспекті. Це 100%.
Якщо любите ризикувати, спробуйте.
Усе написане - власна думка, без спроб схилити до неї інших :idea:
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:26

stas_rst як це у Вас вийшло 1,4% чистими за місяць і 12 днів?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:31

  Hennady написав:stas_rst як це у Вас вийшло 1,4% чистими за місяць і 12 днів?

Видимо 15% на остаток на кококард Форварда.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:40

  Искатель написав:Папа с утра уже на рынке. Он опять собирает оффера в районе 26,98.


Папа ушел или продолжает стоять стеной?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:42

  stas_rst написав:Сподіватись на зиму і повторення 2019 - не варто, імхо. Не ті вихідні умови задачі.


С зелеными у власти я ничему не удивлюсь.
Их уже и Грузия, и Молдова на одной части тела вертят.
От отчаяния могут что угодно учудить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Hennady написав:stas_rst як це у Вас вийшло 1,4% чистими за місяць і 12 днів?
10 і 15 % форвард. В розрахунок взяв 2 місяці - з моменту заходу основної суми на ці рахунки + моно останній стовпчик піврічний закінчився.
stas_rst
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