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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:46
Oktawa написав: Hennady написав:stas_rst
як це у Вас вийшло 1,4% чистими за місяць і 12 днів?
Видимо 15% на остаток на кококард Форварда.
Майже так
тільки я ж не 15 тисяч обміняв. Сукупно % дало по трьох заначках. По 5 % в моно і Конкорд не рахував.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:46
Oktawa написав: Hennady написав:stas_rst
як це у Вас вийшло 1,4% чистими за місяць і 12 днів?
Видимо 15% на остаток на кококард Форварда.
Да там 12,08% грязными, но это только до 15000.
Как раз за полтора месяца 1,5% выходит.
У меня эти 15000 постоянно там лежат, как заначка.
А свободная там же на пенсионной - 10% грязными.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:55
kluychkooleg написав: Oktawa написав: Hennady написав:stas_rst
як це у Вас вийшло 1,4% чистими за місяць і 12 днів?
Видимо 15% на остаток на кококард Форварда.
Да там 12,08% грязными, но это только до 15000.
Как раз за полтора месяца 1,5% выходит.
У меня эти 15000 постоянно там лежат, как заначка.А свободная там же на пенсионной - 10% грязными
.
а людина непенсійного віку може на таку карту розжитися?
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vovakwasov
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:58
vovakwasov
Может. Пенсионная-это только название.
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Oktawa
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Додано: Пон 26 лип, 2021 12:59
vovakwasov написав:
а людина непенсійного віку може на таку карту розжитися?
сейчас не в курсе, позвоните на горячку, а тогда всем раздавали с улицы. Я же тоже не пенсионер. Нарорд умудрялся даже по две дебетки КОКО получить, но потом эту лавочку прикрыли. Да и смысла особого нет -свыше 15000 - 8,5% грязными. Что тоже неплохо, но ниже, чем на пенсионной. Вот раньше там было 15% на все, вот тогда да! Был лучший вариант с текущего. Причем все бесплатно, снять в любом банкомате, пересылка между банками бесплатно. Прям коммунизмм.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:00
Ага
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:00
Oktawa написав:vovakwasov
Может. Пенсионная-это только название.
Таки да. Они с пенсионным фондом вообще не работают. То есть получать пенсию на эту карту нельзя.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:06
kluychkooleg написав: odessit2007 написав:
27.00-27.03/27.09-27.13
Брать по 27,03 или не брать - вот в чем вопрос!
To buy or not to buy?
Я все-таки буду ждать период оплаты налога на прибыль за 2 кв.2021 г. (до 20 августа),держать руку на пульсе (если не будет до этого момента какого-то форс-мажора )...
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:29
kluychkooleg написав: Искатель написав:
Папа с утра уже на рынке. Он опять собирает оффера в районе 26,98.
Папа ушел или продолжает стоять стеной?
Да он же оффера собирает
Это если бы с бидом вышел, то тогда "стена", а так даже не знаю, как назвать.
Рынок на моменте выше (тусуемся в районе 26,99/27,01), поэтому ему сейчас делать нечего.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 13:37
kluychkooleg написав: stas_rst написав:kluychkooleg
вийшов з гривні на 90% по 27.05
спокійний сон важливіший
В долларе сладко спится, но утром настроение резко падает, когда видишь, что гривня еще на 15 копеек укрепилась.
не читайте с утра советских газет
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