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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8014801580168017
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:11

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:Папа с утра уже на рынке. Он опять собирает оффера в районе 26,98.


Папа ушел или продолжает стоять стеной?

Да он же оффера собирает :) Это если бы с бидом вышел, то тогда "стена", а так даже не знаю, как назвать.
Рынок на моменте выше (тусуемся в районе 26,99/27,01), поэтому ему сейчас делать нечего.

Одним із чинників чому я вибрав стратегію відкуповуватись не чекаючи кінця літа була поведінка НБУ на МБ.
Я не знаю на скільки така поведінка НБУ коректна з точки зору функцій регулятора, але нацбанк цього літа добре підігрує мінфіну активніше викуповуючи надлишки валюти на МБ. Економіці потрібна гривня. Він її емітує під ту валюту яка продається на МБ (це ж набагато краще ніж емісія через рефінанс) і цей процес дуже легко розвернути в зворотну сторону ще і з профітом для бюджету.
Курс не просідає, значить бюджет не втрачає в доходах так як це було в 2019 (та наука була дуже дорога для всіх). А враховуючи вартість руди, металу, зерна і цьогорічний потенційний рекордний врожай такі дії ще й допомагають мінфіну менше позичати і не бути залежним від нерезидентів. Тобто звідки не глянь - всім така поведінка на руку (в даний конкретний момент).
Але є одне але (с). Весь цей позитив найближчим часом (на протязі 6-9 місяців) має закінчиться (гроші підуть геть із ринків що розвиваються) і все розвернеться в протилежну сторону. Від нас мало що залежить. І що тоді? Цікаво чи є у НБУ та мінфіну "план Б"? Чи така поведінка це вже якраз і є "план Б"? Тобто ми вже зараз накопичуємо резерви готуючись до того, що нас чекає в майбутньому?
А поки що, ті хто в гривні, продовжують отримувати в доларах в середньому по 0,5% в місяць плюс розмір ревальвації. Із чим я вас вітаю.
Ф.26,95/27,02-04
Realist
 
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