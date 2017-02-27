Искатель написав:Папа с утра уже на рынке. Он опять собирает оффера в районе 26,98.
Папа ушел или продолжает стоять стеной?
Да он же оффера собирает Это если бы с бидом вышел, то тогда "стена", а так даже не знаю, как назвать. Рынок на моменте выше (тусуемся в районе 26,99/27,01), поэтому ему сейчас делать нечего.
Одним із чинників чому я вибрав стратегію відкуповуватись не чекаючи кінця літа була поведінка НБУ на МБ. Я не знаю на скільки така поведінка НБУ коректна з точки зору функцій регулятора, але нацбанк цього літа добре підігрує мінфіну активніше викуповуючи надлишки валюти на МБ. Економіці потрібна гривня. Він її емітує під ту валюту яка продається на МБ (це ж набагато краще ніж емісія через рефінанс) і цей процес дуже легко розвернути в зворотну сторону ще і з профітом для бюджету. Курс не просідає, значить бюджет не втрачає в доходах так як це було в 2019 (та наука була дуже дорога для всіх). А враховуючи вартість руди, металу, зерна і цьогорічний потенційний рекордний врожай такі дії ще й допомагають мінфіну менше позичати і не бути залежним від нерезидентів. Тобто звідки не глянь - всім така поведінка на руку (в даний конкретний момент). Але є одне але (с). Весь цей позитив найближчим часом (на протязі 6-9 місяців) має закінчиться (гроші підуть геть із ринків що розвиваються) і все розвернеться в протилежну сторону. Від нас мало що залежить. І що тоді? Цікаво чи є у НБУ та мінфіну "план Б"? Чи така поведінка це вже якраз і є "план Б"? Тобто ми вже зараз накопичуємо резерви готуючись до того, що нас чекає в майбутньому? А поки що, ті хто в гривні, продовжують отримувати в доларах в середньому по 0,5% в місяць плюс розмір ревальвації. Із чим я вас вітаю. Ф.26,95/27,02-04
Realist написав:А поки що, ті хто в гривні, продовжують отримувати в доларах в середньому по 0,5% в місяць плюс розмір ревальвації. Із чим я вас вітаю. Ф.26,95/27,02-04
Не у всех есть возможность безгранично открывать текущие вклады под 15% и регулярно откупаться, то на 75%, если курс идёт вниз, то задним числом на 25%, ну уже потом на 99, но не факт, что имелось ввиду 0.9%, так что с чем поздравлять? Я например не знаю как действовать дальше, каков будет расклад на межбанке, вроде и особого перекоса в сторону предложения нет в этом году, но курс падает с зимы с 28.40 на 27.10 и превзошёл мои самые смелые ожидания. Остаётся только Фину довериться, скоро ему откроется сигнал из космоса и он скажет точно какой будет курс зимой, а зимой скажет насколько упадём летом. Только Ванга или её реинкарнации могут помочь разобраться в этом всём великолепии наличного рынка
Realist написав:Я не знаю на скільки така поведінка НБУ коректна з точки зору функцій регулятора, але нацбанк цього літа добре підігрує мінфіну активніше викуповуючи надлишки валюти на МБ. Економіці потрібна гривня. Він її емітує під ту валюту яка продається на МБ (це ж набагато краще ніж емісія через рефінанс) і цей процес дуже легко розвернути в зворотну сторону ще і з профітом для бюджету.
нацбанк игрой в дешевые деньги вогнал себя в тупик, держать курс агрессивно выкупая валюту - раздувать пламя инфляции. Не выкупать курс уйдёт под 26 (а возможно и под 25), со всеми вытекающими для бюджета последствиями. Ещё неизвестно какое зло лучше, инфляция всегда заканчивается девальвацией, а это уже другой уровень проблем - худеющие звр, отток капитала, падение инвест. привлекательности, рост внутренних цен на импорт (в т.чч. на топливо), падение уровня жизни, рост стоимости обслуживания внешнего долга, дорогая гривна внутри странны и тд список длинный.
Мой прогноз, с инфляцией надо заканчивать, значит в 2021 будет курс на рост учётной ставки и укрепление гривны. Пусть бюджет чего то там недополучит, ну нарастят овгз не страшно, чем потом гасить девал учетной ставкой 30-40% и бегать с протянутой рукой. Если НБУ за эти дни будет сверх меры выкупать, считаю это шансом слиться хорошим людям.
Realist написав:Я не знаю на скільки така поведінка НБУ коректна з точки зору функцій регулятора, але нацбанк цього літа добре підігрує мінфіну активніше викуповуючи надлишки валюти на МБ. Економіці потрібна гривня. Він її емітує під ту валюту яка продається на МБ (це ж набагато краще ніж емісія через рефінанс) і цей процес дуже легко розвернути в зворотну сторону ще і з профітом для бюджету.
нацбанк игрой в дешевые деньги вогнал себя в тупик, держать курс агрессивно выкупая валюту - раздувать пламя инфляции. Не выкупать курс уйдёт под 26 (а возможно и под 25), со всеми вытекающими для бюджета последствиями. Ещё неизвестно какое зло лучше, инфляция всегда заканчивается девальвацией, а это уже другой уровень проблем - худеющие звр, рост внутренних цен на импорт (в т.чч. на топливо), падение уровня жизни, рост стоимости обслуживания внешнего долга, дорогая гривна внутри странны и тд список длинный. Мой прогноз с инфляцией надо заканчивать, значит в 2021 будет курс на рост учётной ставки и укрепление гривны. Пусть бюджет чего то там недополучит, ну нарастят овгз не страшно, чем потом гасить девал учетной ставкой 30-40% и бегать с протянутой рукой. Если НБУ за эти дни будет сверх меры выкупать, считаю это шансом слиться хорошим людям.
Какой для себя сделали вывод? в 2021 г. "лето" на валютном рынке и в календарную осень не закончиться (в сентябре-октябре 2021 г. тоже вниз)?
vitaliian написав:нацбанк игрой в дешевые деньги вогнал себя в тупик, держать курс агрессивно выкупая валюту - раздувать пламя инфляции. Не выкупать курс уйдёт под 26 (а возможно и под 25), со всеми вытекающими для бюджета последствиями. Ещё неизвестно какое зло лучше, инфляция всегда заканчивается девальвацией, а это уже другой уровень проблем - худеющие звр, рост внутренних цен на импорт (в т.чч. на топливо), падение уровня жизни, рост стоимости обслуживания внешнего долга, дорогая гривна внутри странны и тд список длинный. Мой прогноз с инфляцией надо заканчивать, значит в 2021 будет курс на рост учётной ставки и укрепление гривны. Пусть бюджет чего то там недополучит, чем потом гасить девал учетной ставкой 30-40%
Поки що не має однозначної відповіді, але говорять, що теперішня інфляція має Не монетарний характер. А "закрутити гайкий" бізнесу обмеживши його у гривні несе більше загрози. Тому у НБУ фактично був easy choice. Тим більше, що в порівнянні із іншими країнами, дії нашого НБУ виглядають дуже помірковано.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 26.07.2021.................26,9796 Доллар потерял 7 копеек. Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.......................26.07.2021.................27.07.2021 дата розрахунку.......................23.07.2021.................26.07.2021 Євро..........................................31,845........................31,8087...-0.11% Долар США...............................27,048........................26,9805...-0.25% После полудня курс практически не изменился.
МКГ*............7.1257............7.1469...........+0.3% * кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Открылись на 5 копеек ниже закрытия пятницы. Сразу же, даже не попив чаю, опустились еще на 2.5 копейки. Такая прыть насторожила регулятора и он вышел с почти тайной интервенцией. Котировки вежливо отступили на 1.5 копейки вверх. Немного постояв, к 12 осторожно попробовали опуститься на полкопейки. Справочный курс встретили котировками 26.9750 - 26.9950, что на полкопейки ниже открытия. После 12 попытались опуститься еще на полкопейки, но сразу же вернулись обратно, т.к. НБУ напомнил о своем присутствии. После короткого обеда решили для разнообразия чуть подрасти, приподнялись на 1.5 копейки и сразу же развернулись. До 15-30 опустились на 2 копейки. После фиксации официального курса скинули еще полкопейки и окончательно успокоились. Официальный курс встретили котировками 26.9700 - 26.9900. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно закрытия пятницы. В мире доллар весь день плавно опускался.
В пятницу НБУ выкупил 32 млн. Остатки на корсчетах очень существенно сократились. Кажется, эта динамика рекордная. Сокращение произошло за счет роста объема обоих видов депосертификатов примерно в равной пропорции. Очень мелкие расходы казначейства и инкассация ничего не смогли противопоставить даже вместе с интервенцией. Примечательно, что ни один банк не пришел за рефинансом по новым ставкам. Дано эта графа не пустовала.
В четверг объем МБ уменьшился с 539.3 до 458.9 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос изрядно вырос и на треть превысил слегка сократившееся предложение. Рынок с легкостью переварил этот всплеск спроса, котировки весь день падали.
Этот день в истории: 2020 - 27.7559 (-12) -77 2019 - 25.4397 (-5) +155
2018 - 26.6514 (+3) 2017 - 25.8849 (+4)
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 26 лип, 2021 15:59, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:До начала эпохи освоения космоса не верю в долгосрочные росты сырья и т.н. суперциклы. Единственная причина текущего взлета - сверхмягкая политика центральных банков, близкая к своему завершению. Мировое население растет минимальными за 2 века темпами, а разведка запасов хронически превышает их добычу. Длинных предпосылок для роста цен нет. Сырье 21-го века - это информация. Вот, куда ушла добавленная стоимость...
Следующий суперцикл по стали/металлам обусловлен энергопереходом. В возобновляемой энергетике солнечные панели всех проблем не решают, а решают только проблему усиленного потребления кондиционерами в летний пик. Решение всех остальных проблем требует огромного количества стали: - 100 т на 1 МВт мощности ветрогенераторов; - огромное количество стали на на линии электропередач трансформаторы; - сталь для новых электромобилей; - зарядные станции к электромобилям; - арматура для строительства развязок/парковок электромобилей. На данный момент все вышеперечисленное поняли только в Японии и, возможно, в Южной Корее. США пытается играться в защиту внутреннего рынка стали. Европа пытается ввести СВАМ для стали. Китай пытается госрегулированием охладить "высокие" (в 2 раза ниже американских) цены. Когда пункты выше "дойдут" до властей всех стан мы окажемся в новом суперцикле с долгосрочной стабильностью или медленной ревальвацией для гривны.