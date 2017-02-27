Додано: Пон 26 лип, 2021 15:55

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

26.07.2021.................26,9796

Доллар потерял 7 копеек.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.......................26.07.2021.................27.07.2021

дата розрахунку.......................23.07.2021.................26.07.2021

Євро..........................................31,845........................31,8087...-0.11%

Долар США...............................27,048........................26,9805...-0.25%

После полудня курс практически не изменился.



МКГ*............7.1257............7.1469...........+0.3%

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.



Открылись на 5 копеек ниже закрытия пятницы. Сразу же, даже не попив чаю, опустились еще на 2.5 копейки. Такая прыть насторожила регулятора и он вышел с почти тайной интервенцией. Котировки вежливо отступили на 1.5 копейки вверх. Немного постояв, к 12 осторожно попробовали опуститься на полкопейки.

Справочный курс встретили котировками 26.9750 - 26.9950, что на полкопейки ниже открытия.

После 12 попытались опуститься еще на полкопейки, но сразу же вернулись обратно, т.к. НБУ напомнил о своем присутствии. После короткого обеда решили для разнообразия чуть подрасти, приподнялись на 1.5 копейки и сразу же развернулись. До 15-30 опустились на 2 копейки. После фиксации официального курса скинули еще полкопейки и окончательно успокоились.

Официальный курс встретили котировками 26.9700 - 26.9900. За день опустились на 2 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно закрытия пятницы.

В мире доллар весь день плавно опускался.



В пятницу НБУ выкупил 32 млн.

Остатки на корсчетах очень существенно сократились. Кажется, эта динамика рекордная. Сокращение произошло за счет роста объема обоих видов депосертификатов примерно в равной пропорции. Очень мелкие расходы казначейства и инкассация ничего не смогли противопоставить даже вместе с интервенцией.

Примечательно, что ни один банк не пришел за рефинансом по новым ставкам. Дано эта графа не пустовала.



В четверг объем МБ уменьшился с 539.3 до 458.9 млн. Обороты чистые. Клиентский спрос изрядно вырос и на треть превысил слегка сократившееся предложение. Рынок с легкостью переварил этот всплеск спроса, котировки весь день падали.



Этот день в истории:

2020 - 27.7559 (-12) -77

2019 - 25.4397 (-5) +155



2018 - 26.6514 (+3)

2017 - 25.8849 (+4)