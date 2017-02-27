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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8015801680178018
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:22

  kluychkooleg написав:
  stas_rst написав:kluychkooleg
вийшов з гривні на 90% по 27.05
спокійний сон важливіший :)


Пока все признаки того, что не стоило это делать. Ощущение, что это, как мочиться против ветра. Завтра НБУ вполне может сдать уровень 27. На Инвестинге спустились к вечеру на 26.95. Если НБУ сдаст 27, то 26.50 будет аж бегом.

так уже сегодня же "сдал" уровень 27
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Когда пункты выше "дойдут" до властей всех стан мы окажемся в новом суперцикле с долгосрочной стабильностью или медленной ревальвацией для гривны.

Или в цикле сворачивания энергоперехода как слишком дорогого удовольствия.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:58

Анонс ОВДП какой?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:12

Кто спасает доллар от обвала на валютном рынке

Понедельник на валютном межбанке прошел во многом по сценарию прошлой пятницы. При угрозе существенного проседания курса – на торги вышел Нацбанк с интервенцией по выкупу излишка предложения доллара.

Только, если 23-го числа ему пришлось дважды выходить на межбанк, то сегодня НБУ появился на рынке после 10 часов утра и простоял с выкупом доллара по цене не выше 26,98 гривен практически всю активную фазу сессии. Именно действия регулятора и не позволили курсу просесть к целевому уровню 26,90 гривен за доллар к концу дня, а спекулянты вместе с крупными покупателями не смогли в этой ситуации активно сыграть “на понижение”.

Порадовала наблюдателей статистика торгов. Уже к 15 часам только по Bloomberg прошло сделок более чем на $150 млн, что обычно не является типичной картиной для первого рабочего дня недели.

Ход торгов:

С утренних 26,99/27,01 уже к 11:00 курс просел до 26,97/26,99 гривен и опять стало ясно, что выкупать предложение доллара особенно некому и все идет к существенному провалу котировок.

НБУ решил подстраховать продавцов и уже после 10 утра появился с выкупом доллара по цене не выше 26,98 гривен. Именно ценник Нацбанка и не давал котировкам в дальнейшем особо проседать.

К 12:00 курс остановился на отметке 26,975/26,995 гривен и пробыл в этих пределах с небольшими отклонениями почти до 15 часов.

К 15:00 доллар на небольшом росте спроса ненадолго вырос до 26,98/27,00 гривен, но покупатели быстро закрыли свои позиции и ушли.

Как только НБУ и крупные покупатели покинули рынок – продавцам не оставалось ничего другого, как постепенно снижать свои запросы по курсу. В итоге, к 16 часам доллар просел до 26,965/26,985 гривен, а к окончанию сессии он остановился на отметке 26,955/26,975.

Главные события 26 июля на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 3,5 копейки — с 26,99/27,01 до 26,955/26,975 гривен.

Нацбанк выходил на торги и выкупал доллар по цене не выше 26,98.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9796 гривен, а официальный курс на 27 июля 2021 года установлен на уровне 26,9805 гривен за доллар.

Зображення
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Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Пока все признаки того, что не стоило это делать. Ощущение, что это, как мочиться против ветра. Завтра НБУ вполне может сдать уровень 27. На Инвестинге спустились к вечеру на 26.95. Если НБУ сдаст 27, то 26.50 будет аж бегом.

"побачимо - сказав сліпий, почуємо - сказав глухий". так і у нас на МБ. ХЗН, що буде завтра.
я краще тепер буду думати про мореко :) без швидкогроші :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:23

  Denik написав:Следующий суперцикл по стали/металлам обусловлен энергопереходом. В возобновляемой энергетике солнечные панели всех проблем не решают, а решают только проблему усиленного потребления кондиционерами в летний пик.
Решение всех остальных проблем требует огромного количества стали:
- 100 т на 1 МВт мощности ветрогенераторов;
- огромное количество стали на на линии электропередач трансформаторы;
- сталь для новых электромобилей;
- зарядные станции к электромобилям;
- арматура для строительства развязок/парковок электромобилей.
На данный момент все вышеперечисленное поняли только в Японии и, возможно, в Южной Корее. США пытается играться в защиту внутреннего рынка стали. Европа пытается ввести СВАМ для стали. Китай пытается госрегулированием охладить "высокие" (в 2 раза ниже американских) цены.
Когда пункты выше "дойдут" до властей всех стан мы окажемся в новом суперцикле с долгосрочной стабильностью или медленной ревальвацией для гривны.


Длительная ревальвация возможна только в случае длительной сверхжесткой денежной политики НБУ, чреватой "японской болезнью", которую будут усугублять еще и местные особенности в виде незрелости внутреннего рынка. В этот сценарий я не верю. Мало того, что он потребует ювелирных действий, на которые мы управленчески вряд ли готовы, так еще и выглядит не иначе как пуля себе в живот с мучительно долгим выздоровлением. Ни одна развивающаяся экономика не исповедовала и сегодня не исповедует политику сильной валюты.

Да и в принципе мыслить категориями обменных курсов сомнительно. Понимаю, что ветка валютная, но экономическое благополучие определяется совсем не этим. Девальвации обваливают индикативные долларовые цены на труд, а периоды курсовой стабильности возвращают их туда же, или чуть выше, при этом покупательская способность перманентно растет:

Зображення

Т.е. в первом случае (девальвация) мы имеем пузырь доллара к гривне, во втором (курсовая стабильность, особеннего начиная с ее 3-4-го года) - пузырь гривны к доллару. Выпуск и потребление при этом живут своей собственной жизнью :lol:

Если даже воспринимать обменный курс как некий фетиш, то чтобы длительно удерживать гривну к доллару, необходимо увеличивать выпуск на разницу между гривневой и долларовой инфляцией. В среднем это 9-10%, что недостижимо даже для Китая в лучшие годы. Сейчас мы находимся в зоне пузыря гривны к доллару, и рано, или поздно, откорректируемся, как это случалось уже не раз. И, опять же, это не будет иметь никаких непоправимых последствий, как и в прошлые разы - временно снизятся валютные индикативные цены на труд и активы, а затем будут возвращаться туда, откуда упали. Покупательская способность при этом волатильностью отличаться не будет и сохранит свой длительный тренд

PS: относительно глобальных климатических усилий - да, на некоторые коммоды будет отмечаться повышенный спрос, но это мы наблюдаем регулярно и вне суперциклов. Самые инновационные страны, кстати, являются более экономными потребителями коммодити (включая сталь), чем их отстающие партнеры
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