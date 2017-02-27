Додано: Пон 26 лип, 2021 18:24

vovakwasov написав: zРадио написав: Сейчас мы находимся в зоне пузыря гривны к доллару, и рано, или поздно, откорректируемся, как это случалось уже не раз.



дивлячись на сьогоднішній МБ і не скажеш) дивлячись на сьогоднішній МБ і не скажеш)

2 кита нашей экономики, а именно сельское хозяйство и всё что связанно со сталью, чувствуют себя превосходно.Бюджет сбалансирован, никакой фискальной угрозы нет и не предвидется, ставки по нашим долгам на исторических минимумах.2.7 ярда насыпет МВФ просто так.Резервы 29 ярдов.Банки пухнут от денег, никаких кептивных помоек нет и впомине, ликвидности 220 ярдов гривен, плюс рожкова ещё вещала о 7-ми ярдах в валюте за кордоном. Наглого вывода на Кипр депозитного бабла нет впомине, уже даже не вспомнить когда такое было.Даже зрадники для запугивания пересичных придумали термин денежная база, только не понятно куда его применить, мол много денег у банков плюс население это тоже плохо.Экономика стала устойчиво расти.Если даже будет карантин, то наш экспорт и бюджет эту печальку даже не заметит.Всё по сути отчётливо напоминает экономику образца 2000-го года, после которого был супер период цветения всез и вся, но у зрадописателей везде мерещится обвал, перехай, и вообще всё капец как плохо, каким бы не был фундамент и ситуация.Единственная настороженность это ситуация с транзитом газа и "реверсом", но этот фактор проявится только ближе к отопительному сезону 2022.У меня ступор локального характера, по поводу неужели увидим 26.50, а зимние 27.80 могут и не наступить, все мои задумки придётся отложить))Так что делайте выводы, думайте своей головой, а не страшилками из-за поребрика(((