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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8017801880198020>
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:24

  vovakwasov написав:
  zРадио написав: Сейчас мы находимся в зоне пузыря гривны к доллару, и рано, или поздно, откорректируемся, как это случалось уже не раз.


дивлячись на сьогоднішній МБ і не скажеш)

2 кита нашей экономики, а именно сельское хозяйство и всё что связанно со сталью, чувствуют себя превосходно.
Бюджет сбалансирован, никакой фискальной угрозы нет и не предвидется, ставки по нашим долгам на исторических минимумах.
2.7 ярда насыпет МВФ просто так.
Резервы 29 ярдов.
Банки пухнут от денег, никаких кептивных помоек нет и впомине, ликвидности 220 ярдов гривен, плюс рожкова ещё вещала о 7-ми ярдах в валюте за кордоном. Наглого вывода на Кипр депозитного бабла нет впомине, уже даже не вспомнить когда такое было.
Даже зрадники для запугивания пересичных придумали термин денежная база, только не понятно куда его применить, мол много денег у банков плюс население это тоже плохо.
Экономика стала устойчиво расти.
Если даже будет карантин, то наш экспорт и бюджет эту печальку даже не заметит.
Всё по сути отчётливо напоминает экономику образца 2000-го года, после которого был супер период цветения всез и вся, но у зрадописателей везде мерещится обвал, перехай, и вообще всё капец как плохо, каким бы не был фундамент и ситуация.
Единственная настороженность это ситуация с транзитом газа и "реверсом", но этот фактор проявится только ближе к отопительному сезону 2022.
У меня ступор локального характера, по поводу неужели увидим 26.50, а зимние 27.80 могут и не наступить, все мои задумки придётся отложить))
Так что делайте выводы, думайте своей головой, а не страшилками из-за поребрика(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:31

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 18:42

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Или в цикле сворачивания энергоперехода как слишком дорогого удовольствия.

Без энергоперехода будет нефть по 150, газ по 1000 и гиперинфляция Евро, т.к. США обеспечивают себя процентов на 90%, а ЕС на 10.
Вариант остаться на угле - это превращение Европы и Китая в тропики, а значительной части США в пустыню. Немцев и Китайцев будет затапливать раз в месяц.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:11

  Denik написав:
  Сибарит написав:Или в цикле сворачивания энергоперехода как слишком дорогого удовольствия.

Без энергоперехода будет нефть по 150, газ по 1000 и гиперинфляция Евро, т.к. США обеспечивают себя процентов на 90%, а ЕС на 10.
Вариант остаться на угле - это превращение Европы и Китая в тропики, а значительной части США в пустыню. Немцев и Китайцев будет затапливать раз в месяц.

а Нідерланди взагалі змиє
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:- ну і, з огляду на стрімкі екологічні зміни та розгул руйнівних стихій по всьому світу, виглядає на те, що людство катастрофічно затрималося на старті і природа на кілька корпусів вирвалася в перед у справі очищення себе від надміру активного і численного паразитуючого виду фауни.

Паразитирующему виду фауны неплохо бы стать ближе к писсуару :)
Паразитирование на мании величия человечества, желающего видеть себя всемогущим, оказалось настолько выгодным, что даже ученые забыли, что земля знавала как значительно более холодные, так и значительно более жаркие периоды. И катаклизмы бывали похлеще, когда людей еще и в проекте не было.
Мы живем в эпоху выхода из малого ледникового периода. Глобальное потепление не остановится, даже если мы все одновременно исчезнем.

Вспомните, как быстро сдулась шумиха вокруг биотоплива, когда результатом продвижения его в массы стало значительное подорожание еды. Упремся в какой-нибудь подобный порог и "внезапно" выяснится, что модные ныне методы добычи и использования электричества совершенно не оптимальны ни с точки зрения энергетического баланса, ни с точки пресловутой экологии.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:18

  Denik написав:
  Сибарит написав:Или в цикле сворачивания энергоперехода как слишком дорогого удовольствия.

Без энергоперехода будет нефть по 150, газ по 1000 и гиперинфляция Евро, т.к. США обеспечивают себя процентов на 90%, а ЕС на 10.
Вариант остаться на угле - это превращение Европы и Китая в тропики, а значительной части США в пустыню. Немцев и Китайцев будет затапливать раз в месяц.


Слышал как-то выступление британского климатолога, что декарбонизация - это про улучшение экологии, но не про глобальное потепление, которое вызвано изменением прецессии земной оси (циклы Миланковича). И что политики не туда расставляют акценты - в первую очередь нужно строить инфаструктуру, защищающую полезную сушу от большой воды
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 19:24

  Investor_K написав:Дешевше буде?
будет) не пропадайте
vitaliian
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